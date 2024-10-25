Разбираемся, почему животные нарушают этикет, и что делать, если кошка кусает руки без причины.

Нежные и любимые коты в какой-то момент могут превратиться в страшного "зверя" и начать кусаться без видимых на то причин. Иногда с такими укусами приходиться даже идти к травматологу. Но причины такого кошачьего поведения, конечно, есть. Давайте разберемся, почему кошка кусает руки и не дает себя погладить, когда эти сигналы нельзя игнорировать и как отучить животное кусать своего хозяина.

Почему кот кусает руки и ноги - 7 причин

Если кошка кусает руки (или ноги), значит, на это еть причина. К примеру, котята так могут играться, но взрослые животные не станут вести себя агрессивно просто так. Ветеринары называют семь основных причин такого поведения:

У кота страх или стресс

Кошки привыкают к распорядку дня, вещам и людям, поэтому если что-то в их привычном окружении меняется, они начинают испытывать стресс и пускают в ход когти и зубы. Например, в доме появилось еще одно животное или новый человек, вы переехали или даже просто переставили мебель.

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Любая перемена настораживает кошку и вызывает у нее чувство опасности и страха - она может прятаться, отказываться от ласок и не постесняется укусить. В этом случае важно определить, о чего у вашего любимца может быть стресс или трах и по возможности оградить его от стресс-фактора.

В доме только один хозяин, и это - не вы

Кошки привыкают к дому, а не к людям, и считают этот дом своим владением. Есть даже такая шутка: это не коты живут у нас, а мы - у котов. Они воспринимают человека не как существо разумное, а как своих сородичей - таких же, как и они, котов, только немного странных. Поэтому коту важно показать, кто в доме хозяин, и он может это делать по-своему - с помощью зубов. Одна из причин, почему кот кусает хозяйку.

Если не хотите все время ходить покусанными, то такое кошачье поведение нужно пресекать с малого - но ни в коем случае не использовать силу. Нужно просто доходчиво донести, что вас кусать нельзя - пусть это будет стоп-словом для кота.

У кошки что-то болит

Иногда укус кошки может быть тревожным сигналом - животное ведет себя агрессивно потому, что болеет. Так можно объяснить то, почему кошка кусает своего хозяина - она пытается вам сказать: "Не трогай меня, я плохо себя чувствую".

Конечно, хозяину нужно самостоятельно попробовать определить причину недуга или отнести кота к врачу, чтобы вовремя начать лечение и не дать болезни начать прогрессировать.

Кошка защищает потомство

Еще одна возможная причина того, почему кошка кусается - она защищает своих котят. Кошки - очень хорошие и заботливые мамы, и, пока их чада не подрастут, они будут опекать их и никому не дадут в обиду.

Поэтому, если у вас тоже вдруг проснулся "материнский инстинкт", и вы решили помочь кошке нянчить детей - забудьте об этом. Скорее всего, при попытке приблизиться к ее детям мама-кошка вас поцарапает и покусает.

Причем это одна из ситуаций, когда коты не предупреждают, что им что-то не по нраву: они бросаются в бой молниеносно.

Кот вас просто очень любит

Это может звучать удивительно, но животное может вас кусать потому, что любит - вот почему кошка кусается, когда ты её гладишь, так она проявляет свои чувства. Эти укусы, конечно, не агрессивные, а более легкие. Но если вам это не по нраву, то это нужно дать понять кошке: например, перестать гладить

Кот не кусается - он играет

Очень часто коты кусаются во время игр - они выслеживают, преследуют и нападают на "добычу". Тогда-то животные и пускают в ход когти и зубы. Конечно, иногда такой "добычей" можете оказать вы - это одна из причин, почему кошка кусает за руку и держит (или за ногу). В этом случае нельзя делать резких движений и пытаться выдернуть руку или ногу - кот это воспримет как то, что "добыча" хочет улизнуть и только стиснет зубы. Просто затаитесь, чтобы питомец подумал, что "добыча" мертва. Или же отвлеките кота маневром - бросьте ему мячик в противоположный угол комнаты.

Чтобы отучить кошку кусаться, старайтесь не играть с животным руками, а используйте для этого мячики, ленточки, удочки с перьями и другие игрушки.

У кошки/кота начался "брачный сезон"

Во время полового влечения коты начинают вести себя агрессивно, даже когда вы их гладите. В такие периоды нужно понимать, что у животных играют гормоны, поэтому их лучше не провоцировать. Например, кошка может укусить вас, если вы вдруг решите успокоить ее урчание, а кот может воспринять человека как соперника (вы же помните, что мы для котов - сородичи, просто немного странные).

Ругать котов в такие периоды нельзя - они вас не поймут, а решить проблему можно с помощью стерилизации или вязки.

Чтобы отучить своих питомцев кусаться, нужно создать для них как можно более безопасную среду. Найдите время, чтобы поиграть с котом – так он будет выплёскивать свою энергию, и уважайте его личное пространство. Важно также следить за его состоянием здоровья. Если же все хорошо, но кот настойчиво продолжает кусать, можно попробовать другие методы:

научите кошку реагировать на стоп-слово - к примеру, говорите "Нельзя";

не нужно играть с котом руками;

прекратите общение с кошкой, когда она кусается, чтобы показать, что это вам не нравится;

не поощряйте питомца вкусностями после укусов.

Также иногда советуют издавать громкие и неприятные звуки, как только кот вас укусил или пытается это сделать - чтобы это вызвало у вашего любимчика неприятные ассоциации.

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