Во время взрыва пять солдат получили ранения.

Российские военные, которые подорвались на мине в Украине, получили выговор из-за потери "Урала". Сами оккупанты при этом были ранены.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"Командование ВС РФ не интересует жизнь и здоровье военнослужащих, другое дело — техника. Военнослужащие восточного военного округа во время передвижения на автомобиле Урал-4320 по территории Украины наехали на мину, в результате чего 5 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Однако командование округа, вместо заботы о своих подчиненных, объявило выговоры водителям и старшему машине за упущения по службе, выразившиеся в результате потери Урал-4320", — написал Цымбалюк.

Как ранее сообщал УНИАН, российское командование отправляет личный состав в бой без прикрытия техникой. Таким способом офицеры берегут исправные боевые машины и мстят подчиненным за саботаж.

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