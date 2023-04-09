Пропагандист сделал неожиданные выводы.

Российский пропагандист решил на себе продемонстрировать всю "легкость" в пользовании натовским вооружением - и взял в поле шведский гранатомет АТ-4.

"Что если попробовать из шведского гранатомета АТ-4 выстрелить так же, как мы это делаем из РШГ-2 и РПГ-26?" - поинтересовался русский.

Он взял гранатомет на правое плече, но что-то пошло не так - пропагандиста едва не убило отдачей.

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Пропагандист сразу же подыскал оправдания и сделал неожиданные выводы: "Вот почему я говорю, что натовское вооружение - г*внище".

АТ-4 в Украине - что известно

Согласно открытым данным, США поставили Украине 6 тысяч единиц таких гранатометов, а 15 тысяч единиц было поставлено Швецией.

Гранатомет обладает высокой эффективностью, по сравнению с гранатометом РПГ 7. При использовании РПГ 7 для уничтожения танка приходится произвести до нескольких выстрелов, при использовании же АТ-4 хватает и одного выстрела, при точном попадании.

Также отмечается высокая эффективность АТ-4 против танков производства и разработки СССР. Отмечается высокая надежность: гранатомет при использовании практически не даёт осечек и рикошетов от цели. Гранатомет не требует длительного освоения. Для успешного применения достаточно короткого инструктажа.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабной войны РФ потеряла в боях уже 178 150 оккупантов, из них 470 за 8 апреля. Вместе с тем, по подсчетам ORYX, уничтожено более 10 тысяч единиц вражеской техники, более 2 тысяч единиц удалось "затрофеить".

Большие потери РФ несет в боях за Бахмут, Марьинку и Авдеевку. Накануне ВСУ показали кадры одного из таких "мясных" штурмов российских оккупантов.

В новой сводке Генштаба утверждается, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ. Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА.

А воины 45-й отдельной артиллеристской бригады Вооруженных сил опубликовали видео, как они взорвали вражескую БМП и полевой склад боеприпасов.

Помимо потерь в уничтоженной технике, у россиян возникли неожиданные проблемы и с использованием расконсервированных танков. По словам эксперта Александра Коваленко, у некоторых подразделений ВС РФ просто нет соответствующих экипажей.

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