В Нью-Йорке два ретривера "развозят" клиентам крафтовое пиво (фото)

Семейной паре Карен и Марк Хойветтер пришлось закрыть свой паб из-за карантина и перейти на доставку.

Пивоварня Harbors Brewing Company в Хантингтоне, пригороде Нью-Йорка, «наняла» на работу двух ретриверов, которые «развозят» клиентам крафтовое пиво.

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Об этом сообщает CBS News.

Семейной паре Карен и Марк Хойветтер пришлось закрыть свой паб из-за карантина и перейти на доставку. В целях экономии они доставляют пиво самостоятельно. Также им помогают ретриверы Бадди и Барли.

«Мне кажется, людям очень нравится. Сейчас им такое нужно, поэтому, когда они дарят всем улыбки, получается, они делают свою работу», - рассказывает Карен.

Как сообщал УНИАН, компания Coors Light доставила 150 банок пива 93-летней пенсионерке, сидящей на карантине в американском штате Пенсильвания, после того, как она через окно своего дома попросила больше хмельного напитка.