Channel 4 ежегодно практикует сопровождение традиционной речи королевы "альтернативным рождественским посланием".

Британский телеканал Channel 4 сразу после рождественской речи королевы Елизаветы запустил ее фальшивую копию. Фейковая "королева" предупреждала граждан об опасностях передовых технологий.

Об этом пишет CNN.

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Актерка, исполнившая роль монархини, поинтересовалась у зрителей, всегда ли то, что мы видим, является правдивым.

Телекомпания пояснила, что видео должно было дать "строгое предупреждение о технологиях, с помощью которых могут распространять дезинформацию и фейковые новости в цифровую эпоху".

Отмечается, что Channel 4 ежегодно практикует сопровождение традиционной речи королевы "альтернативным рождественским посланием". Это всегда вызывает нешуточные споры.

Кроме того, "королева" обсудила в повышенных тонах переезд принца Гарри и Меган в Северную Америку и исполнила зажигательный танец в стиле пользователей TikTok.

В своем настоящем послании королева поблагодарила медиков за их работу в период пандемии, выразила соболезнования семьям, которые не смогли отпраздновать Рождество вместе из-за карантинных ограничений.

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Автор: УНИАН