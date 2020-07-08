Эстонец, проживший больше 100 дней в аэропорту из-за карантина, опоздал на рейс домой

Все 109 дней нахождения в Филиппинах эстонский турист вел блог в социальных сетях и рассказывал о своей ежедневной рутине.

Житель Эстонии Роман Трофимов, который застрял в аэропорту города Манила, Филиппины, из-за пандемии коронавируса, опоздал на рейс домой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В связи с долгим пребыванием в аэропорту МИД организовал мужчине вывозной рейс. 7 июля Трофимов вылетел из Манилы в Амстердам, где у него была запланирована пересадка, и оттуда должен был отправиться в Таллин. Однако 8 июля он сообщил, что пропустил свой самолет.

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«Для всех, кто хотел меня встретить, к сожалению, не успел на посадку на самолет до Эстонии из Амстердама. Не вижу причин переживать: днем раньше, днем позже я буду дома – нет разницы. Моя главная цель была обрести свободу и выбраться из филиппинского плена, и она достигнута», - рассказал Трофимов.

Трофимов прибыл в аэропорт Манилы 20 марта и ему сразу же отказали во въезде. В то же день авиакомпания AirAsia, которой летел эстонец, прекратила свою деятельность, и ее представитель объяснил Трофимову, что ему придется дождаться окончания карантина.

В своих видеообращениях он просил помочь распространить информацию о его случае, а также заявлял, что является инвалидом и его состояние ухудшается из-за отсутствия свежего воздуха, солнца и недоедания. Все 109 дней нахождения в Филиппинах турист вел блог в социальных сетях и рассказывал о своей ежедневной рутине.

Как сообщал УНИАН, американку едва не сняли с борта самолета, потому что стюарду показалось, что у нее слишком глубокий вырез на одежде.

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