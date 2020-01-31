Американку едва не сняли с борта самолета из-за декольте (видео)

Американку все-таки пустили на рейс и даже предлагали ваучер на 200 долларов, чтобы не придавать истории широкой огласки.

Американку едва не сняли с борта самолета, потому что стюарду показалось, что у нее слишком глубокий вырез на одежде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Возмущенная девушка рассказала историю в соцсетях и выложила свои фотографии того дня. Она настаивает: ничего провокационного в ее виде не было. Женщина летела американской авиакомпанией к своему парню в Пуэрто-Рико и вызвала скандал в аэропорту, когда ей едва не отказали в посадке.

Американку все-таки пустили на рейс и даже предлагали ваучер на 200 долларов, чтобы компенсировать неудобства и не придавать истории широкой огласки. Однако возмущенная пассажирка от компенсации отказалась, и заявила, что эти деньги не сопоставимы с унижением, которое она пережила.

Как сообщал УНИАН, на рейсе Лос-Анджелес-Чикаго авиакомпании American Airlines произошел курьезный инцидент: один из пассажиров устроил дебош и снял штаны с бортпроводника, который попытался его успокоить.