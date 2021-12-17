В Одессе авто "припарковали" на седьмом этаже многоэтажки / фото "Курс Одессы"

В четверг, 16 декабря, в центре Одессы наблюдали необычную картину - на балкон многоэтажки с помощью подъемного крана подняли автомобиль

Фото и видео от очевидцев опубликовали Telegram-каналы "Курс Одессы" и "Х***ая Одесса". 

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В сети поделились фотоотчетом о том, как это происходило:

В Одессе авто "припарковали" на седьмом этаже многоэтажки / фото @xyodessa
В Одессе авто "припарковали" на седьмом этаже многоэтажки / фото @xyodessa

Цель акции и дальнейшая судьба машины и ее владельца пока остаются неизвестными.

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Автор: Анастасия Печенюк