В Одессе авто "припарковали" на седьмом этаже многоэтажки / фото "Курс Одессы"
В четверг, 16 декабря, в центре Одессы наблюдали необычную картину - на балкон многоэтажки с помощью подъемного крана подняли автомобиль.
Фото и видео от очевидцев опубликовали Telegram-каналы "Курс Одессы" и "Х***ая Одесса".
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В Одессе авто "припарковали" на 7 этаж многоэтажки
В сети поделились фотоотчетом о том, как это происходило:
В Одессе авто "припарковали" на седьмом этаже многоэтажки / фото @xyodessa
В Одессе авто "припарковали" на седьмом этаже многоэтажки / фото @xyodessa
Цель акции и дальнейшая судьба машины и ее владельца пока остаются неизвестными.