Цель неординарной парковки MINI Cooper остается неизвестной.

В четверг, 16 декабря, в центре Одессы наблюдали необычную картину - на балкон многоэтажки с помощью подъемного крана подняли автомобиль.

Фото и видео от очевидцев опубликовали Telegram-каналы "Курс Одессы" и "Х***ая Одесса".

Читайте такжеСо светофором и забором: в киевском Пассаже обустроили незаконную парковку (видео)Ярко разрисованный MINI Cooper на бельгийских номерах оставили прямо на балконе седьмого этажа.

В сети поделились фотоотчетом о том, как это происходило:

Цель акции и дальнейшая судьба машины и ее владельца пока остаются неизвестными.

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Автор: Анастасия Печенюк