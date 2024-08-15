8 неудобных комментариев, которые не стоит употреблять во время разговора / фото РіхаЬау

Ошибки в разговорах случаются и могут привести к неприятным моментам. Понимание того, чего не стоит говорить, может существенно изменить ситуацию и уменьшить количество неудобных комментариев. Существуют комментарии, которых стоит избегать во время общения, считает эксперт по этикету Дженни Драйзен, пишет Best Life.

Эксперт выделяет 8 фраз, которые могут испортить впечатление от разговора с вами:

Комментировать чей-то вес

Когда мы комментируем чей-то вес, мы не знаем причин его происхождения. Если кто-то хочет, чтобы вы прокомментировали его вес, он часто предлагает информацию, например, рассказывает о своей диете.

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Личные нападки разыгрываются как шутка

Быть пассивно-агрессивным это верный путь к неприятной встрече с кем-то. Говорить что-то вроде: "Ты постоянно что-то бросаешь, ты такой неуклюжий!" непродуктивно.

Привлечение внимания к чьему-то возрасту

Возраст может быть еще одной деликатной темой, и нет никаких причин поднимать ее.

Я тебе не верю

Сказать кому-то, что вы ему не верите, может показаться грубым и конфронтационным. Это также может навредить отношениям и затруднить восстановление доверия. Когда кто-то рассказывает нам о своем жизненном опыте, сказать, что вы ему не верите это мгновенно прекратить разговор. Мягко бросить кому-то вызов это совсем не то же самое, что отрицать чью-то правду.

Предположение чьего-то ответа в разговоре

Делать предположения о людях обычное дело. Однако это не значит, что они правильные. Предположения могут быть деструктивными. Предположение, что вы знаете, что думает и чувствует другой человек, не зная всех фактов, никогда не срабатывает.

Комментарий относительно того, что человек не может изменить в данный момент

Комментировать то, что человек не может изменить, некрасиво. Речь идет о фразах: "Ты знаешь, что у тебя не хватает кусочка левой брови?", "Мне не нравится твоя прическа", "Тебе когда-нибудь говорили, что твои глаза не симметричны?".

Когда мы комментируем внешний вид людей, даже если это происходит из доброжелательности мы должны убедиться, что человек может исправить замечание.

Преимущество

Быстрый способ прекратить разговор это превзойти кого-то. Это может привести к тому, что собеседник почувствует себя обесцененным, эмоционально отстраненным и оскорбленным. Есть много причин, почему мы хотим поделиться с кем-то похожей историей, но старайтесь не забывать о том, что нужно дать собеседнику время, сделать паузу, перевести дыхание и ответить на его историю, прежде чем переходить к собственной.

Противоречие ради противоречия

Спорить со всем, что кто-то говорит, не только не весело, но это также сделает вас сварливыми и может ограничить будущее взаимодействие. Разговор это форма импровизации, а правило номер один в импровизации – строить разговор, используя "да".

Интересности

Количество долгожителей во всем мире неуклонно растет, и в ближайшие годы все больше людей будут пересекать 100-летний рубеж. И хотя генетика способствует долголетию, более 60 процентов успешного старения обусловлены факторами, на которые люди сами могут повлиять.

Путь к финансовому успеху это такая же умственная игра, как и вопрос цифр и стратегий. Психология богатства, которая изучает, как наше мышление и убеждения влияют на наши экономические результаты, имеет решающее значение для определения того, боремся ли мы с финансовыми трудностями или процветаем в достатке.

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