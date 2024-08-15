Стоит избегать неудобных комментариев, что поможет лучше общаться.

Ошибки в разговорах случаются и могут привести к неприятным моментам. Понимание того, чего не стоит говорить, может существенно изменить ситуацию и уменьшить количество неудобных комментариев. Существуют комментарии, которых стоит избегать во время общения, считает эксперт по этикету Дженни Драйзен, пишет Best Life.

Эксперт выделяет 8 фраз, которые могут испортить впечатление от разговора с вами:

Комментировать чей-то вес

Когда мы комментируем чей-то вес, мы не знаем причин его происхождения. Если кто-то хочет, чтобы вы прокомментировали его вес, он часто предлагает информацию, например, рассказывает о своей диете.

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Личные нападки разыгрываются как шутка

Быть пассивно-агрессивным – это верный путь к неприятной встрече с кем-то. Говорить что-то вроде: "Ты постоянно что-то бросаешь, ты такой неуклюжий!" – непродуктивно.

Привлечение внимания к чьему-то возрасту

Возраст может быть еще одной деликатной темой, и нет никаких причин поднимать ее.

Я тебе не верю

Сказать кому-то, что вы ему не верите, может показаться грубым и конфронтационным. Это также может навредить отношениям и затруднить восстановление доверия. Когда кто-то рассказывает нам о своем жизненном опыте, сказать, что вы ему не верите – это мгновенно прекратить разговор. Мягко бросить кому-то вызов – это совсем не то же самое, что отрицать чью-то правду.

Предположение чьего-то ответа в разговоре

Делать предположения о людях – обычное дело. Однако это не значит, что они правильные. Предположения могут быть деструктивными. Предположение, что вы знаете, что думает и чувствует другой человек, не зная всех фактов, никогда не срабатывает.

Комментарий относительно того, что человек не может изменить в данный момент

Комментировать то, что человек не может изменить, некрасиво. Речь идет о фразах: "Ты знаешь, что у тебя не хватает кусочка левой брови?", "Мне не нравится твоя прическа", "Тебе когда-нибудь говорили, что твои глаза не симметричны?".

Когда мы комментируем внешний вид людей, даже если это происходит из доброжелательности – мы должны убедиться, что человек может исправить замечание.

Преимущество

Быстрый способ прекратить разговор – это превзойти кого-то. Это может привести к тому, что собеседник почувствует себя обесцененным, эмоционально отстраненным и оскорбленным. Есть много причин, почему мы хотим поделиться с кем-то похожей историей, но старайтесь не забывать о том, что нужно дать собеседнику время, сделать паузу, перевести дыхание и ответить на его историю, прежде чем переходить к собственной.

Противоречие ради противоречия

Спорить со всем, что кто-то говорит, не только не весело, но это также сделает вас сварливыми и может ограничить будущее взаимодействие. Разговор – это форма импровизации, а правило номер один в импровизации – строить разговор, используя "да".

Интересности

Количество долгожителей во всем мире неуклонно растет, и в ближайшие годы все больше людей будут пересекать 100-летний рубеж. И хотя генетика способствует долголетию, более 60 процентов успешного старения обусловлены факторами, на которые люди сами могут повлиять.

Путь к финансовому успеху – это такая же умственная игра, как и вопрос цифр и стратегий. Психология богатства, которая изучает, как наше мышление и убеждения влияют на наши экономические результаты, имеет решающее значение для определения того, боремся ли мы с финансовыми трудностями или процветаем в достатке.

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