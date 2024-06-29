Отмечается, что названные авто потребуют слишком больших финансовых вложений.

Механик Дэвид Лонг поделился информацией о подержанных автомобилях, которые, по его мнению, никогда не стоит покупать. Он отметил, что, несмотря на низкую цену, сумма, которую вы потратите на ремонт этих авто, не оправдает себя в долгосрочной перспективе.

Издание Daily Mail пишет, что при поиске подержанного автомобиля избегайте этих моделей.

Ford F150 или Expedition F250 2004-2010 годов

"Номер один в списке, конечно же, Ford F150 2004-2010 годов выпуска. Expedition F250 - любой из группы автомобилей, которые Ford продает в этом диапазоне лет, с трехклапанным V8 Ford 5.4 triton. У них проблемы с фазовращателями, цепями ГРМ, и большинство людей по какой-то причине не очень хорошо обслуживают их, меняя масло, и в двигателях всегда есть осадок", - объяснил эксперт.

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Кроме того, он отметил, что у этих авто проблемы с фазовращателем кулачков, и для их устранения требуется новый двигатель - 6-7 тысяч долларов.

Автомобили с 3,6-литровым V6 от General Motors

Acadia, Enclave, Traverse, Outlook, Equinox, Terrain имеют двигатель 3,6-литровый V6 от GM, поэтому эти авто не лучший выбор.

"Во многих различных автомобилях и внедорожниках, которые производит GM - мы все знаем о проблемах с цепью ГРМ - они редко когда обслуживаются очень хорошо, что убивает систему цепи ГРМ. Это работа по ремонту двигателя, и она всегда стоит 3, 4, 5 тысяч, в зависимости от степени повреждения", - указал механик.

При этом он советует покупать Toyota

Любой европейский автомобиль с пробегом более 150 000 миль

Следующая группа автомобилей не ограничивается каким-либо брендом или маркой - это любой европейский автомобиль с пробегом более 150 000 миль.

"Мне все равно, будь то Mini Cooper, Mercedes, BMW, Land Rover, Jaguar - все они часто опустошают банковские счета людей. Когда они проходят столько миль, то ремонт никогда не заканчивается", - рассказал Дэвид.

Он предупредил, что такие авто требуют постоянных вложений – от одной до двух-трех тысяч долларов каждые три-шесть месяцев.

Любой автомобиль General Motors с двигателем 3.1 или 3.4 V6

Дэвид также рекомендовал держаться подальше от любых автомобилей General Motors с двигателем 3.1 или 3.4 V6.

"У них действительно есть столько проблемы с прокладкой головки или впускного коллектора, из-за которых охлаждающая жидкость попадает в масло и разрушает двигатель, и если это обнаруживается заранее или если они хорошо обслуживаются, то на самом деле это не такой уж плохой двигатель, но есть ключевой момент, который я только что упомянул, - "очень хорошо обслуживается", - объяснил механик.

Он заявил, что эти двигатели 3.1 и 3.4 - самые изнашиваемые.

Любой грузовик или внедорожник с AFM или MDA

Любой грузовик или внедорожник, оснащенный системой многократного вытеснения или активного управления подачей топлива.

"Это 5,7 или 6,4 Hemis с MDS. Это также может быть 5,3 или 6,0 Max Vortec с активным управлением подачей топлива. В них есть подъемники, которые могут сами включаться и выключаться, чтобы отключить цилиндры, которые управляются давлением масла. Независимо от того, корпорация Chrysler или General Motors, эти вещи выходят из строя как сумасшедшие. На старых двигателях можно вытащить кулачок, поменять кулачок, поменять клапанный механизм без серьезного демонтажа, но для двигателей hemi и vortec нужно снимать головки", - объяснил механик.

Один из признаков проблем - скрип или тиканье во время работы на Hemis или Chevys. Ремонт же обойдется от 3 до 5 тысяч долларов, потому что нужно было снимать головки.

Любой Subaru начала 2000-х годов

"У них проблемы с прокладками головок. Мы все знаем, что прокладка головки - это что-то вроде ходячей шутки", - сказал Дэвид.

Он оценил ремонт в 2-4 тысячи долларов.

Ранее УНИАН писал, что эксперт поделился 3 лучшими подержанными автомобилями для любителей "погонять".

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