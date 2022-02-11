Огромный сундук "верующий" пытался спрятать под курткой, его задержала полиция.

Под Запорожьем мужчина украл из церкви сундук для пожертвований, но перед этим он зажег свечу. "Верующий" пытался спрятать огромный деревянный сундук под курткой, в этот момент его заметила полиция.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

10 февраля, примерно в 14:20, в городе Мелитополь полицейские заметили странного мужчину, который шел по улице. Он нес деревянный ящик, пытаясь скрыть его верхней одеждой. Копы остановили мужчину, тот сразу признался, что украл ящик из помещения собора Александра Невского.

Ранее судимый житель Мелитополя 1984 года рождения в деталях рассказал о своем преступлении:

"Пришел в церковь, зажег свечу, а когда заметил, что за его действиями никто не наблюдает, похитил из помещения собора деревянный ящик для пожертвований и скрылся".

Уже на соседней улице его увидели и остановили правоохранители. Сейчас в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове копы сняли незадачливого вора с балкона. Злоумышленника увидели владельцы квартиры.

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