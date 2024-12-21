В 1582 году люди легли спать 4-го числа и проснулись уже 15-го.

Пользователи соцсетей заметили странную особенность в календаре iPhone. Если прокрутить даты до 1582 года, то можно заметить, что после 4 октября сразу идет 15 октября - 10 дней между ними просто нет. Оказалось, что это не ошибка, потому что тех дней не существовало. В 1582 году люди легли спать 4-го числа и проснулись уже 15-го.

Как пояснил IFLScience, католическая церковь приняла григорианский календарь в октябре 1582 года. До этого большая часть Европы использовала юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры. Они очень похожи, но есть нюанс. Юлианский календарь добавляет день к календарю каждые 4 года в високосный год. Однако григорианский календарь делает то же самое, если год не делится на 100 и не делится на 400.

Для Католической церкви того времени это стало серьезной проблемой, поскольку влияло на дату празднования Пасхи. После Никейского собора 325 года нашей эры было решено, что Пасху следует отмечать в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия 21 марта. Но с течением времени равноденствие смещалось, пока в 16 веке вообще не пришлось на 11 марта.

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Чтобы решить этот кризис, папа Григорий XIII ввел григорианский календарь. Для этого надо было выбросить 10 "лишних" дней, которые накопились из-за недостатка юлианского календаря.

Октябрь выбрали, поскольку он не противоречил ни одному из основных событий в христианском календаре и после дня святого Франциска Ассизского 4 октября состоялся переход на григорианский календарь, и мир мгновенно перескочил на 15 октября.

Именно по этой причине большинство календарей пропускают период с 4 октября на 15 октября 1582 года.

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