В частности, стоит избавиться от зимних вещей, которые вы не носите.

До Нового года остались считанные дни, так что сейчас идеальное время для того, чтобы убирать шкафы, ящики, комоды от старых вещей. Хотя это может показаться задачей, которую стоит отложить на неопределенное время, есть весомые аргументы в пользу того, чтобы навести порядок непосредственно перед Новым годом.

Организационный эксперт Рэйчел Розенталь отметила в материале для Southern Living, что сочетание неиспользованных или ненужных вещей с новыми может привести к еще большему предпраздничному стрессу. Поэтому уборка перед праздниками может создать более спокойный и умиротворенный дом, а также дать вам возможность в полной мере насладиться праздничным сезоном без бремени ненужного стресса.

Но как понять, от чего нужно избавиться? Прежде всего – спросите себя, часто ли вы пользуетесь определенной вещью. Если вы не трогали ее в течение шести месяцев, и она не имеет для вас какой-то сентиментальной ценности, пора с этой вещью распрощаться.

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5 вещей, от которых стоит избавиться перед Новым годом

Старые праздничные украшения

Рэйчел Розенталь говорит, что не стоит хранить большие коробки с предметами праздничного декора, к которым вы не возвращались больше года. Существует большая вероятность того, что они останутся неиспользованными и в будущем. Вместо этого выбросьте их или отдайте знакомым, чтобы освободить место для предметов праздничного декора, которые вам действительно понравятся и которыми вы будете пользоваться.

Игрушки, которые перерос ваш ребенок

Перебирание игрушек – дело нелегкое, и всегда есть соблазн отложить это, пытаясь сохранить мир в доме. Если необходимо, возьмитесь за эту задачу, пока детей нет дома, чтобы вам не пришлось сражаться за каждый потерянный конструктор LEGO. Этот процесс освободит место для новых игрушек, которые могут быть более подходящими по возрасту, а также устранит беспорядок из игрушек с недостающими деталями и тех, к которым ваши дети больше не тяготеют. Лишнее не обязательно выбрасывать – вы можете задонатить игрушки или отдать знакомым, у которых есть дети.

Принадлежности для приготовления выпечки

Зимние праздники редко обходятся без праздничной выпечки. Но на это не всегда есть время. Поэтому если вы уже давно не использовали формы для выпечки, маловероятно, что вы используете их в ближайшем будущем. Освободите пространство, позволив себе лучше организовать кухонные принадлежности, которые вы используете чаще.

Зимние аксессуары и одежда

Мы все знаем, что зимняя одежда может занимать очень и очень много драгоценного пространства в шкафу. Чтобы освободить место для новых вещей, Розенталь рекомендует пересмотреть одежду, которую вы не носили прошлой зимой, и отдать ее, освободив пространство для вещей, в которых вы будете чувствовать себя лучше всего.

Ненужные безделушки

Рэйчел Розенталь советует также избавиться от ненужных безделушек. Сосредоточьтесь на пространствах, которые имеют наибольшую посещаемость, а следовательно, и захламленность. Идеальные места – гостевая комната и кухня.

В чем встречать Новый год 2025

Ранее мы рассказывали о том, в чем лучше встречать Новый год 2025. Символом грядущего года станет Зеленая Деревянная Змея – существо, которое обязательно влечет за собой перемены.

Удачным вариантом для праздничного образа станут любые оттенки изумрудного, зеленого или темно-зеленого цвета. Зеленый символизирует духовный рост, гармония, сила природы, приятные перемены.

Также можете обратить внимание на золотой. Он символизирует богатство, успех, карьерный рост, новые знакомства.

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