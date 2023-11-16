Рассказываем, сколько жизней живет кошка на самом деле и почему говорят, что их 9.

Каждый человек хотя бы раз слышал выражение о том, что коты живут 9 жизней, но мало кто знает, откуда оно взялось и что означает. УНИАН разобрался и готов поделиться.

Почему у кошки 9 жизней - первое упоминание пословицы

Для того чтобы выяснить, правда ли, что у кошек 9 жизней, важно знать исток - пословицу, с которой всё началось. Звучит она так:

У кошки девять жизней. Три жизни она играет, три бродяжничает и последние три остаётся на месте.

Никто точно не знает, кто сказал, что у кошек 9 жизней и когда впервые это было произнесено, но задокументированное упоминание можно встретить у Шекспира в пьесе "Ромео и Джульетта", где один из героев говорит: "Ничего, кроме одной из ваших девяти жизней, почтенный кошачий король!". Соответственно, есть все основания полагать, что к моменту написания произведения эта поговорка уже существовала - значит, ее придумали раньше XVI века.

Интересно, что в Испании люди говорят о семи жизнях кота, а не девяти, в тот момент, когда Ислам озвучивает еще меньшую цифру - 6.

Сколько жизней у кошек на самом деле

Кошки - довольно мистические существа, ведь недаром в Древнем Египте им поклонялись, как богам, и верили, что богиня Бастет способна превращаться из человека в кошку и обратно. Но даже древние египтяне и разбор их бытия не смогут дать ответа на вопрос о том, правда ли, что у кошек 9 жизней.

С биологической стороны это, конечно, не так - если кошка выпадет из окна высотного дома или окажется под колесами автомобиля, получив травмы, несовместимые с жизнью, то умрет. Но с точки зрения эзотерики вполне вероятны перевоплощения животного в других обликах 9 раз подряд.

Число 9 было выбрано неслучайно - это самая мистическая и энергетически сильная цифра, а еще 9 это три раза по три (именно так, как сказано в пословице). Эзотерики верят, что кошки способны чувствовать тонкие вибрации, видеть призраков, заранее ощущать изменения погоды или приближение катаклизмов, а это - явный признак скрытых "магических" способностей. Учитывая этот факт, вполне можно допустить, что у вашего пушистого питомца действительно 9 жизней - перевоплощений души в разных телах.

Вас также могут заинтересовать новости: