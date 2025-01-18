Хлеб до сих пор остается основным продуктом питания во многих странах.

Хотя хлеб часто считают нездоровым источником углеводов и жиров, он все еще является основным продуктом питания во многих странах. Питательная ценность хлеба может меняться в зависимости от вида. Об этом пишет Very Well Health.

Отмечается, эксперты рекомендуют более здоровые варианты хлеба, такие как цельнозерновой, который может помочь предотвратить развитие хронических заболеваний, или безглютеновый выбор для людей с целиакией или аллергией на глютен. Так полезен или вреден хлеб?

Углеводы в хлебе

Углеводы - это питательное вещество, которое содержится в хлебе и других продуктах питания и может влиять на уровень сахара в крови. Белый хлеб содержит рафинированные углеводы с высоким содержанием сахара и может увеличить риск развития сердечных заболеваний, диабета 2 типа и ожирения.

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С другой стороны, цельнозерновой хлеб содержит сложные углеводы, которые являются более полезными, потому что они дольше перевариваются и имеют меньшее немедленное влияние на уровень сахара в крови. Людям с диабетом следует рассмотреть варианты хлеба с низким содержанием углеводов.

Низкое содержание основных питательных веществ

Хотя хлеб содержит белок, жир, клетчатку, витамины и минералы, в нем относительно мало питательных веществ и много углеводов.

Чтобы использовать хлеб в качестве источника питания, эксперты рекомендуют выбирать цельнозерновой хлеб, произведённый из зёрен пшеницы. Это помогает сохранить клетчатку и такие питательные вещества, как железо, цинк и витамины группы В.

Цельные злаки

Эксперты советуют выбирать цельнозерновой хлеб, поскольку он обычно содержит больше витаминов, минералов и клетчатки.

Цельнозерновые продукты повышают уровень сахара в крови медленнее, чем рафинированные, что может быть полезным для здоровья сердца. Рекомендуется, чтобы по крайней мере половина зерновых, которые вы потребляете, были цельнозерновыми.

Рафинированная мука

Хлеб, изготовленный из очищенной муки, обрабатывается, и многие питательные вещества и клетчатка удаляются. Некоторые виды хлеба, изготовленные из очищенной муки, содержат на этикетке термин "обогащенный", что означает, что в продукт добавляются некоторые питательные вещества.

Кроме того, хлеб, изготовленный из очищенной муки, имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он быстро усваивается и может вызвать нежелательные колебания сахара в крови.

Антинутриенты

Антинутриент - это соединение, которое может препятствовать способности организма усваивать другие необходимые питательные вещества. Его можно найти как в животной, так и в растительной пище. Антипитательные вещества, известные как лектины и фитиновая кислота, могут блокировать усвоение цинка, железа, кальция, фосфора и магния в цельном зерне.

Наличие антипитательных веществ в цельнозерновых продуктах не означает, что вам следует избегать цельнозернового хлеба. Хотя лектины не считаются имеющими большую питательную ценность, фитиновая кислота обладает антиоксидантными свойствами. Подумайте о потреблении пророщенного хлеба или хлеба на закваске, поскольку способы их приготовления могут уменьшить присутствие фитиновой кислоты.

Витамины и минералы

Цельнозерновой хлеб может быть надежным источником витаминов и минералов. Однако хлеб можно готовить из различных вариаций цельного или очищенного зерна. Питательные свойства хлеба могут отличаться в зависимости от типа и марки.

Один кусочек (или одна порция) цельнозернового хлеба обеспечивает:

Калории: 82

Жиры: 1 грамм (г)

Углеводы: 14 г

Клетчатка: 1,9 г

Сахар: 1,4 г

Белок: 4 г

Натрий: 144 миллиграмма (мг)

"Эксперты рекомендуют, чтобы большинство здоровых взрослых ели две-три порции цельнозерновых продуктов ежедневно", - резюмирует издание.

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