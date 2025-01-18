Если вы хотите быстро уменьшить количество жира в организме, начните с диеты, посоветовала специалист.

Дипломированный диетолог и нутрициолог Эйвери Зенкер поделилась своими личными идеями, как эффективно, быстро и главное - безопасно всего за 7 дней сжечь лишние килограммы, пишет eatthis.com.

Ее практические советы включают следующие важные правила:

Правильный подход к потере жира. Если вы хотите быстро уменьшить количество жира в организме, начните с диеты. Умеренный дефицит калорий, когда вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете, является ключевым фактором, но избегайте экстремальных ограничений, которые могут лишить ваш организм необходимых питательных веществ.

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Упражнения. Кардиотренировки, такие как бег трусцой или езда на велосипеде, увеличивают сжигание калорий, в то время как силовые тренировки гарантируют, что вес, который вы теряете, будет поступать из жира, а не из мышц. Сочетание того и другого может ускорить прогресс и обеспечить долгосрочные результаты.

Гидратация и здоровый сон. Употребление достаточного количества воды может помешать вашему организму ошибочно принять обезвоживание за голод, в то время как достаточный сон помогает регулировать гормоны, которые контролируют аппетит. Плохой сон также может снизить уровень вашей энергии, что затрудняет поддержание активности и выбор здоровой пищи.

Что помогает быстро сбросить вес - упражнения и питание

Специалист акцентировала на важности идеального сочетания сердечно-сосудистых и силовых упражнений.

"Сердечно-сосудистые упражнения увеличивают ежедневный расход энергии и поддерживают здоровье сердца. Силовые тренировки помогают поддерживать или увеличивать мышечную массу, предотвращая потерю мышечной массы во время потери жира", - отметила она.

Также по словам Зенкер, работа с фитнес-профессионалом может гарантировать, что программа будет соответствовать вашим целям и способностям.

Что касается питания, то диетолог посоветовала сосредоточится на продуктах с высоким содержанием питательных веществ.

"Убедитесь, что достаточно белка сохраняет мышечную массу. Потребление клетчатки поддерживает сытость и здоровье кишечника. Из добавок креатин может улучшить производительность в тренажерном зале, но не вызывает потерю жира напрямую. Поливитамины могут помочь устранить потенциальный дефицит микроэлементов, но их следует принимать ответственно", - заявила Зенкер

Избегать же она порекомендовала: избыточное потребление кофеина, сверхобработанные продукты с низким содержанием питательных веществ и высоким содержанием калорий, чрезмерное потребление алкоголя.

"Проясните свое "зачем" для снижения веса. Согласуйте свои действия с этой целью, сосредоточившись на общем здоровье и долголетии, а не на быстрых решениях. Такой образ мышления поддерживает не только цели по сжиганию жира, но и более полноценный образ жизни", - резюмировала диетолог.

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