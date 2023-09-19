Владельцы котов всегда ожидают приличного поведения от своих питомцев, но иногда бывает так, что придя домой, они обнаруживают кучу, например, в спальне. Не спешите ругать кота, ведь он сделал такое не специально.

Человек, который берет в дом котенка, обязан приучить его к лотку. Обычно с этим ни у кого не возникает проблем. Но иногда случается так, что кот не идет на лоток и это не просто так - он подает сигнал своему хозяину. Что делать, если кошка перестала ходить в лоток по-маленькому - читайте в материале.

Почему взрослая кошка стала гадить где попало - причины

По словам специалистов, если взрослая кошка перестала ходить в лоток по-большому, нужно насторожиться, ведь любые странности в поведении животного сигнализируют о проблемах. Основные из них такие:

эмоциональное потрясение и стресс;

появление нового запаха, (может быть смена наполнителя);

гормональный сбой или половое влечение;

болезни кишечнка и мочеполовых органов.

Поэтому, если кошка перестала ходить в лоток, а ходит в другое место, то лучше показать ее специалисту.

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Почему кошка перестала ходить в лоток по-маленькому - основная причина

Следует понять, что это происходит не просто так, из-за кошачьей "вредности" или характера. Проблема, почему кошка перестала ходить в лоток по-большому, кроется в состоянии здоровья и проблемах, таких как:

болезни почек;

камни/песок в мочевике.

При испражнеии кошка чувствует боль, и это заставляет ее искать более укромное место для туалета.

Еще одной распространенной причиной, почему кошка после течки перестала ходить в лоток, или почему кот не ходит в лоток, а рядом, может быть половое созревание. И, если возможности в удовлетворении репродуктивной функции нет, то лучше отвезти питомца на кастрацию или стерилизацию.

Третьей причиной является плохое психологическое состояние. Скорее всего животное не ощущает себя в безопасности, его что-то страшит или настораживает.

Что делать, если кошка перестала ходить в лоток по-большому

Сначала нужно взять кал и положить в емкость для отправки на анализы в ветклинику. А само животное показать специалисту.

Еще хозяин кошки должен посмотреть чист ли лоток, стоит ли он в безопасном и удобном для кота месте.

Но если такое поведение животного вызвано подавленностью и страхом, то его хозяину нужно немедленно выяснить, что вызвало негативные эмоции, и тут же устранить причину.

Как заставить кошку ходить в туалет в лоток - советы специалистов

Главное, что нужно знать - знакомство животного с лотком начинаем сразу же, как вы его взяли домой.

Выбор лотка и наполнителя зависит от вас, а коту остается лишь привыкнуть к ним. Специалисты советуют выбрать обычный лоток, которым животное сможет пользоваться без труда. Ставить туалет нужно в доступном для него месте, но только не возле кошачьих мисок с едой.

Если ваш воспитанник нагадил мимо лотка, в таком случае экскременты переложите все же в лоток, а стихийное место туалета нужно обработать чистящим средством. Это нужно для того, чтобы в следующий раз кот нашел свой туалет по запаху. К стати, по этой причине специалисты советуют или не полностью чистить лоток или после уборки оставлять в нем салфетку с кошачьей мочой - так вы сможете заставить вашего питомца ходить в туалет куда следует.

Ранее УНИАН писал, почему кошку пускают в дом первой.

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