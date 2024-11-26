Отмечается, что оливки, в целом, не токсичны для кошек.

Кошки любят оливки. Оказывается, нужно следить за тем, чтобы ваш питомец не съел их слишком много, так как они могут плохо сказаться на его здоровье.

Издание The Dodo выяснило у доктора Патриции Сквиллас, главным врачом Veterinary Care Group, почему кошки так одержимы оливками и что произойдет, если пушистый друг съест их слишком много.

Можно ли кошкам есть оливки

Небольшой кусочек оливки, вероятно, не повредит вашей кошке, но слишком большое количество может вызвать проблемы с желудком или даже хуже, поскольку в них много натрия.

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"Оливки не токсичны для кошек, но есть причины ограничить или избегать их употребления", - сказал доктор Сквиллас. "Оливки часто находятся в рассоле, поэтому в них много натрия. При употреблении в больших количествах они могут вызвать, в лучшем случае, проблемы с желудком или диарею, а в худшем - метаболический дисбаланс, который может привести к летальному исходу".

Оливки также могут быть приготовлены с другими ингредиентами, которые могут быть токсичными для вашей кошки, поэтому убедитесь, что все оливки, которые вы даете кошке, обычные.

Вы также должны следить, чтобы животное не съело косточку от оливки, потому что она может привести к удушью.

Почему кот балдеет от оливок

Вы можете обнаружить, что ваша кошка просто сходит с ума от зеленых оливок. Причина этого, скорее всего, в том, что зеленые оливки содержат изопреноиды, которые очень похожи на активное химическое вещество в кошачьей мяте, известное как непеталактон.

Однако все кошки разные, поэтому не каждая кошка будет сильно реагировать на оливки, поэтому не стоит беспокоиться, если ваша кошка совершенно не обрадуется лакомству.

Можно ли кошке оливковое масло

"Как и оливки, оливковое масло не является токсичным для кошек, однако необходимо следить за его количеством, - говорит доктор Сквиллас.

Оливковое масло - это жир, который может вызвать проблемы с желудком, если съесть его в большом количестве.

"Слишком большое количество может вызвать рвоту и диарею. Если говорить о том, сколько оливкового масла можно давать кошке, то никогда не превышайте 1 чайную ложку", - говорит врач.

Сколько оливок можно дать кошке

Количество оливок, необходимое для того, чтобы кошка заболела, зависит от нескольких факторов - возраст, вес и наличие проблем со здоровьем кошки, а также вид оливок.

"Хотя оливки не вредны, вероятно, есть более вкусные лакомства, и их следует давать только в очень маленьких порциях", - говорит доктор Сквиллас.

В целом, лакомства не должны составлять более 10% рациона кошки.

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