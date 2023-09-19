Не все знают, почему кошка облизывает человека, хотя это очень интересно.

Нередко случается так, что кот или кошка внезапно начинают лизать руки, лицо и даже ноги своего хозяина. Порой это кажется милым, иногда немного раздражает. Но особенно странно, когда кошка внезапно начинает кусаться. Многие задумываются, почему кот лижет руки и ноги, но затем проявляет агрессию.

В этой статье вы узнаете, почему кошка лижет руки и кусается, а также почему в некоторых ситуациях такое поведение точно не стоит игнорировать. Порой вопрос о том, как понять что кошка любит своего хозяина, кажется весьма сложным, ведь поведение питомцев - та еще загадка.

Почему кошки лижут руки, когда их гладишь

Если ваш кот еще совсем мал, то такое проявление нежности может говорить о том, что он считает вас своей надежной защитой, своим "родителем". Если же у вас уже взрослый питомец, то вы можете порадоваться. Так кот показывает, что он полностью вам доверяет и даже готов "заботиться" о вас в ответ.

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К примеру, лизанием рук питомец может вас "мыть". Так животное старается помочь вам стать чище, ведь себя он "купает" именно так. Почему кошка лижет руки, когда ее гладишь, а вы стараетесь ее остановить? Животное попросту не понимает, почему вы отказываетесь от ее ласки.

Почему кот лижет и кусает руки - несколько причин, которые точно стоит знать

Порой бывает и так, что после "приступа" нежности у животного внезапно просыпается агрессия. Покусывания могут быть осторожными, а могут превратиться в откровенное нападение.

Опытные владельцы питомцев, знают, почему кошки лижут руки, а потом кусают. Животные могут попросту разыграться. Но есть и другая причина.

Оказывается, если кошка внезапно начинает вас кусать, она может пытаться "сказать" о своих эмоциях. Возможно, питомец попросту хочет играть и уже вошел в "кураж". Также кот может показывать, что вы для него настолько важная и близкая персона, что он пытается "выкусывать" из вашей кожи несуществующих блошек.

Но если при покусывании кошка откровенно нервничает и ее "игры" приносят вам боль - это тревожный знак. Вероятно, у вашего питомца стресс. Подумайте, не переживает ли животное какие-то внезапные перемены - новый корм, смена наполнителя в лотке, переезд или проблемы со здоровьем. Если вы понимаете, что у кошки точно есть повод для стресса - обратитесь к ветеринару и не игнорируйте эти сигналы.

Почему кот лижет лицо хозяину, а затем начинает кусаться

Аналогичная ситуация может случаться и тогда, когда питомец начал "целовать" вас в щеку, а затем внезапно решил оставить на ней следы от зубов. Однако это не должно вас удивлять, как и то, почему кошка лижет шею хозяина.

Для начала стоит понять, почему кошка лижет лицо или шею. Так питомец проявляет к вам наибольшую любовь. Он считает вас "своим". Одни коты думают, что вы для них, словно котенок, которого нужно "умывать". Другие же просто показывают, что готовы подставить вам свою мордочку и одарить своей кошачьей любовью.

Если же кот внезапно начинает кусаться, не спешите его ругать. Возможно, он попросту пытается спровоцировать вас на игру. Также есть вероятность того, что вы утомили питомца, а потому он попросту хочет поскорее от вас отделаться и убежать.

Если же при этом животное недовольно рычит или наоборот жалобно мяукает, обязательно осмотрите его. Возможно, у него что-то болит. Не игнорируйте его кусания, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Точного ответа на вопрос, почему кошка облизывает человека, не даст никто. Каждый случай индивидуален. Поэтому изучайте повадки своего питомца и старайтесь заметить, если его что-то начнет беспокоить.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, почему кошка топчет человека лапками. Эзотерики считают, что это - важный знак.

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