В этой статье вы узнаете, что значит, если кошка топчет передними лапами.

Кошки могут удивлять своих хозяев внезапными "приступами" нежности. Питомцы нередко запрыгивают на человека и начинают топтать его лапками. При этом некоторые животные еще и мурчат. Однако не все знают, почему кошка топчет человека лапками.

Существует несколько причин такого поведения. УНИАН рассказывает, почему кошка топчет передними лапами и может ли это быть связано с какими-то приметами.

Почему кошка топчет лапами человека - теории и версии

Считается, что кошка топчет лапами по животу своего хозяина, если она хочет спать и пытается "вымесить", словно тесто, место под собой. В далеком прошлом дикие кошки топтали лапками траву, создавая себе удобное место для отдыха.

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Помимо этого, эксперты считают, что так кошки готовили себе место для родов. Как известно, животные всегда ищут безопасное и уютное укрытие. Конечно, эта теория вызывает вопрос: почему кошка топчет лапами хозяина, ведь он явно не является травянистой полянкой или местом для родов. На самом же деле, если животное топчет вас - рядом с вами ей максимально комфортно.

Что означает, когда кошка топчет лапками - это может быть "гимнастикой"

Еще одним объяснением того, зачем кошка топчет лапками, считается версия о том, что так животное массирует себе живот. Некоторые эксперты считают, что во время своего "ритуала" кошки по-особенному работают лапками и мышцами "пузика", а потому стимулируют переваривание пищи и улучшают работу своего кишечника.

Почему кошки мнут лапами и мурчат - версия эзотериков

Некоторые верят в то, что коты способны делиться с человеком положительной энергией. А когда они топчут лапками и мурчат, они якобы хотят дать своему хозяину еще больше позитива. А потому если питомец внезапно на вас запрыгнул и принялся "мять" вас лапками, сладко мурча, не ругайте его.

К сожалению, не все знают, что означает, когда кот топчет лапками. Некоторые люди думают, что так животное балуется или же показывает свое плохое отношение. Это совсем не так, не прогоняйте питомца, ведь так он делится с вами своей любовью. К слову, ранее уже стало известно, почему кошку пускают в дом первой - это действительно важно знать.

Кошка мнет лапами живот - примета

Согласно поверьям, если кошка топчет лапами и мурчит, она намекает на грядущие перемены. Так питомец якобы намекает хозяину на то, что скоро его жизнь изменится. При этом ничего плохого в этой примете нет, так как считается, что так животное оповещает лишь о хороших переменах.

Однако ученые относятся к приметам и поверьям скептически. Доказательств того, что кошачье поведение якобы может быть связано с чем-то сверхъестественным, нет.

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