Кошки более социальные, чем считается.

В течение последних двух десятилетий ряд научных исследований снова и снова подтверждал, что собаки являются социально обученными, которые хорошо воспринимают сигналы человека. Но даже когда кинологическая когнитивная наука процветала, немногие исследователи потрудились изучать социальные навыки котов. Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что собаки происходят от социального серого волка и были намеренно выведены для выполнения определенных задач для людей. Коты, с другой стороны, происходят от одинокой африканской дикой кошки и не испытывали такого же выборочного давления со стороны людей. Их считали антисоциальными, а также, кстати, такими, которые не хотели сотрудничать, что делало их непривлекательными субъектами исследования.

Однако в последние годы несколько ученых провели несколько исследований, которые свидетельствуют, что мы недооценили социальные навыки кошек, и этот интерес растет.

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"С каждым годом я вижу все больше и больше материалов. Мы просто должны многое наверстать", - сказала Кристин Витале, исследователь поведения животных из Университета окружающей среды Юнити в штате Мэн.

Доктор Витале, которая имеет трех собственных котов, часто сотрудничает с Моник Уделл, директором лаборатории взаимодействия людей и животных в Университете штата Орегон. Она рассказала об их исследованиях - и о том, как она мечтала исследовать манеры котов.

Ошибочные представления людей о котах

Люди считают, что кошки не являются социальными существами или что социальное взаимодействие для кошек не важно. Кошки очень гибкие в своем социальном поведении. Поэтому это очень индивидуально и зависит от кота и его личного опыта.

Коты должны пережить социализацию с людьми в течение ключевого периода своей жизни, чтобы сформировать здоровое социальное поведение по отношению к людям. Итак, если у вас есть кот, который никогда раньше не встречался с человеком, особенно когда был котенком, он вырастет, боясь людей, потому что никогда не знал, что люди - это что-то, что может быть источником чего-то хорошего.

Когда мы получаем правильный опыт, мы видим, что коты-компаньоны могут налаживать связи со своими хозяевами, эти связи через некоторое время могут стать крепкими и стабильными.

Вы проводили уроки воспитания котят

Очень похоже на занятия с собаками: мы выполняли такие действия, как сидеть, приходить по вызову, ходить на коврик, ходить на поводке. На последнем занятии людей учили трюку, который они хотели сделать со своим котом. Поэтому эксперт заставлял людей, которые дрессировали котов, прыгать через обруч.

"Я считаю, что самым прогрессивным поведением было сидеть и оставаться во время выхода на каяке на озеро. У нас было более 50 котят и их хозяев. Котята в возрасте от 3 до 8 месяцев смогли прийти в эту среду, пройти обучение, социализироваться, и мы никогда не ссорились. Во многом это управление ситуацией, наблюдение за поведением котов. Когда кошка начинает проявлять признаки стресса, пора покончить с этим и отправить ее домой", - говорит автор.

По его словам, когда вы уделяете внимание котам, они проводят с вами больше времени. При этом люди слишком часто заводят кота, но оставляют его сидеть дома и не уделяют ему внимания.

Последние новости о котах

Исследователи назвали 10 самых спокойных пород кошек. Все породы кошек имеют схожие черты, но каждое животное имеет собственную индивидуальность и потребности.

Если вы ищете не слишком упорного кота, который не требует много внимания, то стоит обратить внимание на определенные породы.

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