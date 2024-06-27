Эти породы могут скулить и даже лаять, чтобы выпросить еду у своего хозяина.

Почти в каждой семье есть собака и с каждой неделей их становится все больше. Однако, вы окажетесь перед сложным выбором, когда будете выбирать себе четвероногого друга. Портал The Scotsman назвал 10 пород собак, которые всегда будут у вашего стола, чтобы полакомиться чем-то вкусненьким.

1. Мопс

Глаза мопса идеально созданы для попрошайничества - они становятся вдвое больше в тот момент, когда хотят получить что-то вкусненькое.

2. Бигль

Очень трудно устоять перед биглем, который выпрашивает еду, ведь они мастерски используют свою миловидность как эффективное оружие в битве за лакомства.

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3. Большая пиренейская горная собака

Большие пиренеи - это нежные гиганты, которые будут бить вас лапой, пока вы не сдадитесь и не дадите им желанную еду.

4. Такса

Небольшая ростом такса будет прыгать на задних лапах и выскакивать на колени с жалостливыми глазами, пока хозяин не даст ей что-то вкусненькое.

5. Лабрадор ретривер

Охотничий лабрадор будет вести себя, будто не ел неделями, как только увидит, что вы садитесь перекусить.

6. Английский бультерьер

Английский бультерьер может скорчить свою милейшую мордочку для того чтобы раздобыть еду у своей семьи. Кроме того, его попрошайничество часто сопровождается легким скулежом.

7. Вельш-корги-пемброк

Тактика, которую всегда используют голодные вельш-корги пемброк, чтобы украсть еду с вашей тарелки - стальной и непоколебимый взгляд.

8. Ротвейлер

Ротвейлеры - это очень дрессированная и дисциплинированная порода собак, которая четко знает свои задачи. К попрошайничеству еды у своего хозяина они подходят так же профессионально. Они склонны пускать слюни, поэтому, если вы покормите их один раз, ожидайте реку из слюны каждый раз, когда будете садиться есть.

9. Золотистый ретривер

Даже если ретривер только поел, он все равно захочет вашей еды, когда увидит вас с чем-то вкусным.

10. Норвежский элькхунд

Древняя порода из Скандинавии, норвежский элькхаунд был любимой собакой викингов, которые использовали их для охраны лагерей от медведей и лосей. Однако сейчас их больше всего интересует, что осталось в вашей тарелке.

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