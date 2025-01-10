Девушка летела к больной матери, которой внезапно стало хуже в больнице. Последние сутки она смогла побыть с самым родным человеком.

Авиакомпания Delta Airlines получила волну похвалы после того, как задержала рейс, чтобы помочь Ханне Уайт вовремя добраться до больницы и попрощаться с матерью перед ее смертью.

Как пишет The Independent, Ханна Уайт поделилась своей историей 9 декабря 2024 года. Ее мать, Кэтлин Нельсон, находилась в больнице из-за пневмонии. Состояние матери резко ухудшилось из-за септического шока, и врачи призвали семью срочно приехать, поскольку прогнозы были неопределенными.

Уайт летела из Далласа, штат Техас, с пересадкой в Миннеаполисе, но из-за механических проблем ее рейс задержался более чем на час. Это создало риск пропустить стыковочный рейс и потерять возможность увидеть мать живой.

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Уайт объяснила свою ситуацию бортпроводнице, которая разделила ее эмоции, но сначала сообщила, что ее перенесли на другой рейс на следующий день. Осознав возможные последствия, пилот первого рейса позвонил пилоту стыковочного рейса, и тот согласился задержать самолет.

Для ускорения Уайт обновили ее место до первого класса, чтобы она могла быстрее покинуть самолет. Пассажиры также помогли: один из них дал ей карту аэропорта Миннеаполиса, чтобы она без задержек нашла нужный терминал.

Благодаря этим действиям Уайт вовремя добралась до места назначения. Она смогла провести последние 24 часа с матерью, сказать ей, что любит ее, и обеспечить комфорт в ее последние минуты.

История быстро стала вирусной, набрав более 10 миллионов просмотров в TikTok. Многие пользователи выразили восхищение добротой экипажа Delta Airlines и других людей, которые помогли Ханне.

"Человек, который составил карту аэропорта для вас, и все, кто помог вам получить эти 24 часа, заставляют меня верить в человечность", - написал один из комментаторов.

Еще один добавил: "Я не могу перестать думать о бортпроводнице, которая первой вас выслушала. Это было ключевым моментом".

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