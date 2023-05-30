По словам представителя Air New Zealand, это "необходимая" инициатива для обеспечения "безопасной и эффективной эксплуатации самолета".

Более 10 тысяч пассажиров, летящих международными рейсами авиакомпании Air New Zealand в течение июня 2023 года, попросят встать на весы перед посадкой на рейс.

Как пишет The Independent, таким образом крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии хочет провести исследование веса пассажиров, которое будет проводиться у входа в зал ожидания на некоторых рейсах Air New Zealand, вылетающих из международного аэропорта Окленда до 2 июля 2023 года.

По словам представителя Air New Zealand, это "необходимая" инициатива для обеспечения "безопасной и эффективной эксплуатации самолета", а также требование Управления гражданской авиации страны.

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При этом авиаперевозчик поспешил заверить пассажиров, которые не решаются взвешиваться, да еще и вместе с ручной кладью, что им не о чем беспокоиться.

"Мы знаем, что встать на весы может быть непросто. Мы хотим заверить наших клиентов, что нигде нет видимого дисплея. Никто не сможет увидеть ваш вес, даже мы. Это полностью анонимно. Это просто, это добровольно, и взвешиваясь, вы поможете нам безопасно и эффективно летать каждый раз", – заверил специалист по улучшению контроля загрузки Air New Zealand Аластер Джеймс.

Он также пояснил, что перед каждым взлетом пилоту необходимо знать вес и центровку загруженного самолета.

"Мы взвешиваем все, что находится на борту самолета, от груза до питания на борту и чемоданов в багажном отделении. Для клиентов, экипажа и ручной клади мы используем средний вес, который мы получаем в результате подобных иследовний", – отметил Джеймс.

При этом отмечается, что в прошлый раз Air New Zealand проводила подобное исследование в 2021 году, когда из-за пандемии коронавируса взвешивались только пассажиры внутренних рейсов.

Как сообщал УНИАН, ранее Air New Zealand вошла в тройку самых безопасных авиакомпаний мира.

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