Львовский сырник - это угощение, которое готовится на основе творога с добавлением крахмала. Можно насчитать несколько десятков разных рецептов, ведь каждая галицкая хозяйка готовит десерт по-своему. Мы расскажем о том, кто и когда впервые придумал рецепт и как правильно готовить лакомство.
Как появился знаменитый львовский сырник
Существует много теорий о том, как и когда появился львовский сырник. По одной из версий, рецепт сладости опубликовала в своей кулинарной книге Дария Цвек. В 80-90-х годах ее рецепты были очень популярны, а книги покупали большими тиражами. Тем не менее, в народе говорят о том, что и до мастерицы кулинарии галицкие хозяйки знали этот рецепт и готовили его поколениями.
Традицию выпекания львовского сырника связывают с пасхальными праздниками, ведь именно тогда верующие хозяйки, завершая пост, старались накрывать пышные столы. Важно было купить самые лучшие продукты, чтобы и самим встретить светлый праздник достойно, и гостей порадовать чем-то вкусным. Именно тогда и появился рецепт угощения, которое теперь считается национальным блюдом западной части Украины.
Сейчас в кофейнях и ресторанах Львова, где подают такой десерт, поливают его растопленным шоколадом. Изначально, конечно, никакого шоколада в рецепте галицких хозяек не было, но и информации о том, кто и когда начал так делать, достоверной нет. Скорее всего, шоколад начали использовать уже современные рестораторы в качестве изысканного дополнения к блюду.
Как приготовить львовский сырник - классический рецепт
Как мы уже сказали, каждая хозяйка готовит лакомство по своей технологии, добавляя в рецепт те или иные ингредиенты. Однако вы можете приготовить самостоятельно "тот самый" львовский сырник - рецепт, который считается классическим, представлен ниже.
Ингредиенты:
- килограмм творога 9% жирности;
- сто граммов сливочного масла;
- пять крупных куриных яиц;
- семьдесят граммов сахара;
- тридцать граммов сметаны;
- двадцать граммов кукурузного крахмала;
- цедра одного лимона или апельсина;
- вяленая вишня или изюм.
Как вы заметили, этот львовский сырник без манки, но в сети можно встретить и другие рецепты. Мы будем придерживаться классического рецепта. Запоминайте, как приготовить львовский сырник своими руками.
Сначала вам нужно измельчить в блендере творог, но можно и перетереть его через сито. Это необходимо для однородной и рассыпчатой структуры продукта. Далее всыпать в творог сахар, вбить яйца, добавить сметану, посыпать все лимонной или апельсиновой цедрой. В конце положить крахмал и перемешать массу вилкой, также допустимо использовать миксер на низких скоростях. В самом конце необходимо добавить изюм или вишню.
В подготовленную форму для выпекания, которую вы заранее застелили пергаментом, вылить творожную смесь. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час. Учитывайте, что время выпечки может меняться в зависимости от особенностей вашей духовки.
Готовый львовский сырник с крахмалом можно полить растопленным шоколадом, но прежде чем это делать, его нужно остудить. Сверху на шоколад можно выложить сезонные фрукты или посыпать кокосовой стружкой.