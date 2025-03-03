Для того чтобы попробовать знаменитый десерт, не обязательно ехать во Львов.

Львовский сырник - это угощение, которое готовится на основе творога с добавлением крахмала. Можно насчитать несколько десятков разных рецептов, ведь каждая галицкая хозяйка готовит десерт по-своему. Мы расскажем о том, кто и когда впервые придумал рецепт и как правильно готовить лакомство.

Как появился знаменитый львовский сырник

Существует много теорий о том, как и когда появился львовский сырник. По одной из версий, рецепт сладости опубликовала в своей кулинарной книге Дария Цвек. В 80-90-х годах ее рецепты были очень популярны, а книги покупали большими тиражами. Тем не менее, в народе говорят о том, что и до мастерицы кулинарии галицкие хозяйки знали этот рецепт и готовили его поколениями.

Традицию выпекания львовского сырника связывают с пасхальными праздниками, ведь именно тогда верующие хозяйки, завершая пост, старались накрывать пышные столы. Важно было купить самые лучшие продукты, чтобы и самим встретить светлый праздник достойно, и гостей порадовать чем-то вкусным. Именно тогда и появился рецепт угощения, которое теперь считается национальным блюдом западной части Украины.

Видео дня

Сейчас в кофейнях и ресторанах Львова, где подают такой десерт, поливают его растопленным шоколадом. Изначально, конечно, никакого шоколада в рецепте галицких хозяек не было, но и информации о том, кто и когда начал так делать, достоверной нет. Скорее всего, шоколад начали использовать уже современные рестораторы в качестве изысканного дополнения к блюду.

Как приготовить львовский сырник - классический рецепт

Как мы уже сказали, каждая хозяйка готовит лакомство по своей технологии, добавляя в рецепт те или иные ингредиенты. Однако вы можете приготовить самостоятельно "тот самый" львовский сырник - рецепт, который считается классическим, представлен ниже.

Ингредиенты:

килограмм творога 9% жирности;

сто граммов сливочного масла;

пять крупных куриных яиц;

семьдесят граммов сахара;

тридцать граммов сметаны;

двадцать граммов кукурузного крахмала;

цедра одного лимона или апельсина;

вяленая вишня или изюм.

Как вы заметили, этот львовский сырник без манки, но в сети можно встретить и другие рецепты. Мы будем придерживаться классического рецепта. Запоминайте, как приготовить львовский сырник своими руками.

Сначала вам нужно измельчить в блендере творог, но можно и перетереть его через сито. Это необходимо для однородной и рассыпчатой структуры продукта. Далее всыпать в творог сахар, вбить яйца, добавить сметану, посыпать все лимонной или апельсиновой цедрой. В конце положить крахмал и перемешать массу вилкой, также допустимо использовать миксер на низких скоростях. В самом конце необходимо добавить изюм или вишню.

В подготовленную форму для выпекания, которую вы заранее застелили пергаментом, вылить творожную смесь. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час. Учитывайте, что время выпечки может меняться в зависимости от особенностей вашей духовки.

Готовый львовский сырник с крахмалом можно полить растопленным шоколадом, но прежде чем это делать, его нужно остудить. Сверху на шоколад можно выложить сезонные фрукты или посыпать кокосовой стружкой.

Вас также могут заинтересовать новости: