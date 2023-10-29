Специалист отметил, что рано или поздно отношениям с этим изъяном наступит конец.

Для танго нужны двое и то же самое касается романтических отношений. Но если один из партнеров вкладывает в их развитие больше чем другой - это не обещает ничего хорошего.

Такое мнение высказал опытный психотерапевт Джефф Гюнтер, передает Nypost. "Когда один партнер постоянно вкладывает больше работы, усилий и труда, чем другой, я как терапевт, могу гарантировать, что отношения не продлятся долго, если происходит именно это", - прокомментировал он.

"В конце концов, это склонит чашу весов", - отметил он, пояснив, что партнер, выполняющий больше работы, будет испытывать "негодование и гнев", и союз не выдержит испытания временем.

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Более того, сказал Гюнтер, партнер, приложивший меньше усилий, скорее всего, будет ошеломлен, когда произойдет разрыв. "Партнер, который не приложил столько усилий, будет шокирован", - объяснил он.

"Так что будьте честны с самим собой: если вы прикладываете меньше усилий и не измените это, это может означать конец", - сказал специалист.

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Опытный изменщик рассказал, по каким признакам его самого могла бы раскрыть жена, если бы была внимательнее.

У каждой женщины есть арсенал мужчин, которые годами находятся в так называемой френдзоне. С ними хорошо дружить, но в плане романтических отношений они даже не рассматриваются. Причина одна - это не те люди, которые предназначены вам судьбой. Однако и своего человека найти не так-то и просто. Психологи объясняют это тем, что в жизни каждого человека есть период, когда он притягивает не тех людей.

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