Если хотите изменить ситуацию, начните с любви к себе.

Пожалуй, у каждой женщины есть арсенал мужчин, которые годами находятся в так называемой френдзоне. С ними хорошо дружить, но в плане романтических отношений они даже не рассматриваются. Причина одна - это не те люди, которые предназначены вам судьбой.

Однако и своего человека найти не так-то и просто. Психологи объясняют это тем, что в жизни каждого человека есть период, когда он притягивает не тех людей. Это еще один урок.

Давайте разбираться, как так получается, что в нашу жизнь приходят люди, отношения с которыми обречены на провал.

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Вы не любите себя

Психологи говорят, что в первую очередь нужно полюбить себя. Тогда, когда вы сможете обрести гармонию внутри себя, сможете построить здоровые и счастливые отношения. Начните с простого: готовьте себе вкусный завтрак, спокойно ешьте из красивой посуды, следите за своей внешностью, работайте над своей духовностью, развивайтесь.

Самоотверженность - табу

Не стоит думать, что вы тот человек, который способен спасти всех вокруг. Чаще всего людям это и не надо. Подумайте лучше о своих желаниях, займитесь собой. Только тогда в вашу жизнь придет человек, который будет с вами на одной волне. А пока вы самоотверженно боретесь за другого человека - место в вашей жизни занято.

Интуиция

У женщин очень развита интуиция. И не просто так. Уже на подсознательном уровне мы чувствуем потенциально опасного партнера. Не стоит плевать на внутренний голос и с головой нырять в отношения, которые сразу же не вызвали у вас восторг. И опять-таки вспоминаем о любви к себе: обретите гармонию внутри себя, и тогда в вашей жизни появится человек, с которым вы захотите ее разделить.

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