Специалист по супружеским изменам назвал признаки, на которые стоит обращать внимание, чтобы выявить неверность партнера.

Узнать об измене вашего партнера - это чувство, через которое никто никогда не хочет проходить, но кому-то все же приходится. Опытный изменщик рассказал, по каким признакам его самого могла бы раскрыть жена, если бы была внимательнее.

Мужчина, по его собственному признанию изданию The Sun, изменял своей жене в течение 11 лет несмотря на наличие троих детей в семье. По его словам, чтобы раскрыть измену, просто нужно "следовать за хлебными крошками".

Признак №1. Чрезмерная защита своего телефона и компьютера.

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"Если мужчина внезапно начинает особенно защищать свой телефон или компьютер, часто очищает историю браузера, меняет пароли без какой-либо видимой причины или переворачивает телефон лицевой стороной вниз, когда он рядом, это может означать, что он что-то скрывает. Иногда такое поведение не является попыткой скрыть романтические отношения, а может относиться к другим личным проблемам. В любом случае резкое изменение часто указывает на то, что что-то не так", - говорит эксперт.

Признак №2. Отчуждение.

Еще один явный признак - когда вы замечаете, что ваш партнер начинает дистанцироваться и больше не беспокоится о ключевых событиях календаря.

"Если мужчина начинает отстраняться, избегает глубоких разговоров или выглядит менее заинтересованным в рассказе о своем дне, это может указывать на то, что он эмоционально вовлечен в другом месте. Когда кто-то эмоционально сосредоточен на другом человеке, он может неосознанно уйти от своего основного партнера", - объясняет мужчина.

Признак №3. Нестабильный рабочий график.

Изменщики часто объясняют задержками на работе свое отсутствие дома в привычное время. Если рабочий график партнера теряет четкие границы без разумного обоснования, это повод для подозрений.

Признак №4. Враждебность.

Совершенно очевидно, что доверие является важнейшей основой любых отношений, поэтому, когда на простые вопросы партнер реагирует враждебностью и раздражением, это плохой признак.

Признак №5. Слишком сложные ответы на простые вопросы.

"Если вы заметили, что он пытается поддерживать сложный сюжет, часто меняет детали истории или защищается, когда сталкивается с разногласиями, возможно, под поверхностью скрывается что-то еще", - добавил мужчина.

Признак №6. Отсутствие, уменьшение или "новый шаблон" физической близости.

Это не всегда признак измены, но точно повод стать внимательнее.

Признак №7. Повышенная забота.

Некоторые изменщики, чувствуя вину за измену, подсознательно пытаются компенсировать свою неверность тем, что становятся уж слишком заботливыми и внимательными в отношении партнера.

Если вас начинают засыпать подарками, комплиментами или нежностью без какой-либо очевидной причины, это может быть явным признаком вины или неуклюжим способом отвлечь вас от любых подозрений.

Впрочем, автор этого списка отмечает, что ни один из вышеприведенных признаков не является абсолютным доказательством, а лишь требует повысить бдительность и искать закономерности. Часто перемену в поведении партнера может вызывать не измена, а что-то другое - например, очень серьезные неприятности на работе.

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