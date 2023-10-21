Пара вместе уже почти шесть лет, поэтому самые близкие люди уже приняли их любовь.

Путь настоящего любовь никогда не бывает гладким. Это высказывание четко прочувствовали 24-летняя Сэми и ее 60-летний возлюбленной Клаудио из Нью-Джерси.

Как пишет Mirror, пара вместе уже шесть лет, а познакомилась на сайте знакомств Seeking Arrangements, когда Сэми было всего 18 лет. Этот сайт создан для знакомств молодых девушек со взрослыми и состоятельными с партнерами. Девушка убеждает, что ей всегда нравились значительно старше ее мужчины.

"Я был счастлив в браке в течение 18 лет, а потом развелся. Я просто подумал, что хочу встречаться с кем-то, кто не будет слишком требовательным... мне нужен был активный партнер", - поделился Клаудио.

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Родные не сразу одобрили этот роман, особенно две дочери Клаудио, которым сейчас 33 и 34 года. "Мои дочери сказали мне: "Папа, пожалуйста, не встречайся с женщинами моложе нас". Это было легко, когда им было 23 и 24 года, но сейчас это не сработало... Когда они встретили Сэми, они сблизились с ней, но я сначала волновался", - вспомнил Клаудио.

"С ними было трудно познакомиться. Теперь у нас прекрасные отношения. Я люблю играть с их детьми, и я называю их своими внуками", – рассказала Сэми.

Впрочем, друзья девушки считают Клаудио опасным. Они просили девушку присылать геолокацию, когда она шла на свидание, а также оставлять контактный номер кавалера и его данные.

Сэми и Клаудио поделились, что их засыпают оскорблениями в сети. Иногда комментарии людей крайне оскорбительны для пары. Сэми призналась, что некоторые люди просто ненавидят ее и называют "золотоискательницей".

Похоже, комментарии о меркантильности этих отношений уже не раздражают влюбленных, а веселят. В TikTok пара постит видео, на которых Клаудио осыпает Сэми пачками денег.

"Я превращаю ненависть в легкую комедию, над которой все могут посмеяться", – отметила Сэми.

Это не значит, что Сэми не живет роскошной жизнью. В видео она показывает зрителям свой дизайнерский гардероб, в том числе четыре сумки Hermes.

"Приятно знать, что самые близкие люди действительно понимают и видят нашу любовь. В отношениях с разницей в возрасте вас всегда будут осуждать. Ты должен быть показать им, почему именно их суждения неверны", – отметила она.

Напомним, ранее на Reddit появилась история от парня, который узнал, что возлюбленная девушка изменяла ему с несколькими любовниками. Вряд ли он был готов к такому, ведь их история любви начиналась прекрасно.

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