В список попали страны от Ближнего Востока до Австралазии.

Традиционно зимой многие европейцы стремяться отправиться на отдых в теплые края, чтобы немного погреться и зарядиться позитивом.

Британская туристическая компания Travelbag назвала лучшие направления для отдыха зимой 2024-2025 года, где можно насладиться солнечными лучами – в Карибском регион, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Австралазии.

В частности, в главных эмиратах ОАЭ – Дубае и Абу-Даби – зимой можно понежиться на солнышке при температуре 28°C, впитав в себя столь необходимый витамин D.

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Точно так же на Мальдивах зимняя температура колеблется в районе 25°C, что идеально подходит для купания, сноркелинга и принятия солнечных ванн.

Тем временем, на Карибских островах, таких как Барбадос, Ямайка и Сент-Люсия, зимой сухо и солнечно, а средняя температура составляет 30°C.

В Северной Америке отличными вариантами для зимнего солнечного отпуска являются Флорида (США) и Мехико (Мексика), поскольку там можно совместить идеальный пляжный отдых с экскурсиями по оживленным городам.

"Похожая история и в Юго-Восточной Азии. Таиланд – одно из лучших мест для зимнего солнца благодаря своему тропическому теплу, идиллическим островам и прекрасным пляжам", – отмечают авторы топа.

Также они рекомендуют обратить внимание на острова Бали, Ломбок и Гили в Индонезии, или же провести зимний отпуск в менее изведанных Малайзии или Вьетнаме, где можно открыть для себя невероятные культурные достопримечательности, густые джунгли и чистые пески – и все это будет залито солнцем.

Любителям настоящих приключений эксперты рекомендут обратить внимание на Австралию или Новую Зеландию. В этих странах южного полушария времена года противоположны временам года в Европе, поэтому наша зима – это их лето. Там туристы могут проплыть вокруг Большого Барьерного рифа, расслабиться на сахарных песках Западной Австралии или полюбоваться драматическими пейзажами Новой Зеландии.

Как сообщал УНИАН, ранее рождественскую ярмарку в сказочном польском городе Гданьске признали лучшей в Европе в этом году.

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