Во время выполнения задания постарайтесь не потратить время на ненужное действие.

Есть экзотические загадки для взрослых и детей, созданные по принципу визуальных головоломок. Благодаря им можно развить и логическое мышление, и внимательность, и способность очень быстро концентрировать свое внимание на конкретной задаче.

Загадка на логику и внимательность такая - нужно на изображении среди большого количества попугаев найти двух птиц, которые полностью одинаковые.

Задачу усложняют два нюанса:

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на изображении много птиц;

разыскать одинаковых попугаев нужно за 10 секунд.

Очень важно не потратить время на какое-то ненужное действие, например, на подсчет общего количества птиц на изображении.

Одинаковые попугаи находились в разных частях визуальной загадки - один находился в верхней части почти по центру, а его "клон" внизу, возле левого края.

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Ранее УНИАН опубликовал оптическую иллюзию-загадку, которая является настоящим вызовом для мозга. Задание коварное, - нужно среди цветов за 8 секунд разыскать божью коровку. Если хотите победить, нужно напрячь логику.

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