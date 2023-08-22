Рассказываем, можно ли есть фрукты с кожурой и какие овощи нужно обязательно чистить.

Многие люди привыкли чистить абсолютно все овощи, даже огурцы, особенно если шкурка горчит на вкус. С фруктами поступают выборочно, но даже в этом случае не знают, можно ли есть овощи с кожурой на самом деле, и стоит ли снимать кожицу с фруктов, чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья.

Какие овощи и фрукты можно есть с кожурой - список

Существует целый перечень плодов, которые не нужно чистить, если не хотите лишиться огромного количества полезных веществ.

Персики

В первую очередь, персики полезны для худеющих - в своем составе они содержат важный природный антиоксидант - хлорогеновую кислоту. Она предотвращает накопление жира в печени, замедляет набор веса и снижает риски развития сахарного диабета. Наибольшая концентрация вещества содержится как раз в кожуре, поэтому нужно ли снимать кожуру с персика - да, если вы готовы в два раза уменьшить пользу фрукта.

Видео дня

Почему нельзя есть персик с кожурой

Единственная причина, по которой не стоит этого делать - гастрономические и гигиенические нюансы. Во-первых, многим людям просто не нравится вкус этой самой шкурки, во-вторых, не всегда получается качественно вымыть грязь, в итоге потом она хрустит на зубах вместе с персиком.

Огурцы

В кожуре огурца рекордное количество клетчатки, калия, бета-каротина и других питательных веществ. Те люди, которые привыкли обрезать шкурку, лишают себя порции этих витаминов. Они не знают, что регулярно употребляя огурец вместе с кожурой, организм меньше подвержен запорам и образованию тромбов. Еще один плюс - улучшается зрение и укрепляются кости.

Полезный момент: получая огурец со шкуркой, ЖТК будет переваривать его 2 часа (это длительное насыщение), а без шкурки - 20 минут, затем вы снова проголодаетесь.

Сливы

Клетчатка и витамин С - два основных компонента в составе слив, дополнительно плод считается хорошим антиоксидантом. Все знают, что этот фрукт "слабит", что положительно влияет на кишечник, если не превышать допустимых норм потребления.

ВАЖНО: слива - настоящее спасение для гипертоников, так как способна понизить давление и уровень холестерина.

Баклажаны

Если вы привыкли чистить баклажан, то будьте готовы - организм ваш в таком случае получает только воду, которая содержится в мякоти. Все самое полезное (клетчатка, флавоноиды и магний) - в кожуре. Есть баклажаны вместе с кожурой - значит снизить риски развития воспалительных процессов в организме и уровень холестерина.

Для того чтобы есть баклажан со шкуркой и не морщиться от горечи, выбирайте овощ с гладкой кожурой - в противном случае окажется, что он старый и вполне может и будет горчить.

Яблоки

Как показывает практика, некоторые люди чистят яблоки от кожуры из-за ее жесткости, горечи и неприятной функции застревания в зубах. К тому же, на шкурке яблок могут скапливаться пестициды, которыми обрабатывают плоды. Но на самом деле, в кожуре содержится нерастворимая клетчатка, витамин С, витамин А и кверцетин - вещество, помогающее бороться с заболеваниями сердца и аллергиями.

Полезный момент: диетологи говорят, что достаточно одного яблока в день для нормализации уровня сахара в крови.

Почему нельзя есть киви с кожурой

Бытует мнение, что если постоянно употреблять киви с кожурой, то можно "заработать" дерматит и расстройства ЖКТ. Это возможно, если съесть больше 1 киви в день, но если не превышать дозу, никаких проблем не будет.

Кожура киви нужна, важна и очень полезна - она содержит витамин С и калий, что очень существенно для тех, кто страдает частыми запорами. В шкурке от киви также достаточно клетчатки - она необходима, чтобы у вас не развился сахарный диабет и не болело сердце.

Можно ли есть кожуру манго

В целом, манго едят с кожурой или без - вне зависимости от выбранного способа этот тропический фрукт очень полезен. Витаминов в нем предостаточно - из группы В, A, E, K, плюс бета-каротин, а также калий, магний и марганец. Манго вполне можно есть с кожурой, которая тоже богата необходимыми человеку веществами, но стоит быть аккуратными.

Кожура манго содержит токсин урушиол, который становится причиной дерматитов и отравлений. Произойдет это с вами, только если съесть очень много фрукта - разумный подход не повлечет за собой никаких негативных последствий.

Вас также могут заинтересовать новости: