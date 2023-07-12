В этой статье вы узнаете, какие яйца лучше всего покупать.

Куриные яйца - неотъемлемая часть рациона многих людей. Однако не все знают, что при выборе яиц стоит учитывать ряд важных нюансов.

Рассказываем, как правильно выбирать яйца. В этом нет ничего сложного. Однако вы будете удивлены узнав, какая категория яиц лучше.

Как выбирать яйца - основные правила

Прежде всего, яйца нужно осмотреть. Обязательно убедитесь, что скорлупа не треснула. Не покупайте треснутые или разбитые яйца - на скорлупе немало вредных бактерий, которые при соприкосновении с сырым яйцом превращают его в "бомбу замедленного действия". Не стоит шутить с сальмонеллезом, откажитесь от покупки яиц с трещинами.

Видео дня

На рынке вам могут подсказать, какие яйца лучше покупать. Однако продавцы иногда обманывают, поэтому не доверяйте им на слово - осматривайте каждое яйцо.

Если же вы уже принесли лоток домой и думаете, как проверить - хорошие яйца или нет - опустите яйцо в холодную воду. Свежее яйцо останется на дне, а тухлое - всплывет.

Какие бывают категории яиц - в чем разница

Прежде чем детально разбираться в вопросах по типу того, в чем разница между яйцами СО и С1, стоит понять, что вообще значат эти цифры и буквы. Яйца маркируют по нескольким критериям.

Качество и срок хранения яиц обозначают так:

extra - яйца, предназначенные для экспорта;

Д - диетические яйца;

А - пищевые яйца для экспорта;

В - яйца "второго" класса для экспорта;

С - столовые яйца (их можно встретить на прилавках чаще всего);

Также существуют яйца, которые продают охлажденными, их хранят при температуре ниже 0 градусов. А еще есть яйца, которые можно использовать лишь для переработки, их не продают как столовые.

Помимо этого, яйца различают по массе:

0 - отборные яйца высшей категории с наибольшим весом до 73 г;

1 - первая категория яиц, весом до 63 г;

2 - вторая категория, яйца весят до 53 г;

М - самые мелкие яйца, весом до 45 г., чаще всего их не продают или отдают очень дешево.

Эти критерии стоит учитывать при выборе яиц, особенно если вы покупаете их для приготовления некоторых блюд, таких как бисквиты или безе. Там размер яиц имеет значение.

Какую категорию яиц лучше выбрать и какие яйца лучше - С1 или С2

Исходя из вышеизложенного, вы уже можете примерно понимать, какие яйца покупать - С1 или С2. Если вам нужны более крупные яйца, то выбирайте первую категорию. Если хотите немного сэкономить и не стремитесь покупать самые большие яйца - берите С2.

Также часто возникают споры о том, какие яйца лучше - С0 или С1. Считается, что яйца С1 более полезные, так как такую маркировку дают, лишь когда куры свободно перемещаются в своих вольерах и могут гулять на свежем воздухе. Исходя из этого, ответ на вопрос о том, какие яйца лучше - С1 или С2, будет очевиден. Огромной разницы нет, просто второй вариант считается более "бедным" витаминами, ведь куры содержатся в клетках и не могут дышать свежим воздухом.

Из яиц можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. К слову, ранее УНИАН рассказывал, почему не получается пышный омлет - эти советы помогут вам приготовить настоящий шедевр.

Почему нельзя покупать отборные яйца - ответ вас удивит

Считается, что отборные яйца, которые отличаются своим большим размером, не так полезны, как другие. Все дело в том, что крупные яйца несут более старые куры. Соответственно, они производят не такой ценный "коктейль" витаминов. А потому не стоит выбирать яйца, полагаясь только на их размер.

Вас также могут заинтересовать новости: