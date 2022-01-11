Рэпер уверяет, что уже 17 января Порошенко будет в Киеве.

В сети появился рэп, посвященный возвращению пятого президента Петра Порошенко в Украину.

Ролик в YouTube выложил пользователь Владимир Завгородний.

Рэпер уверяет, что уже 17 января Порошенко будет в Киеве и призвал сторонников политика его встречать, купив билет "на "Вовину тысячу".

По возвращению Порошенко "генпрокурор уходит в отпуск, чтоб не подписывать ничего, / Вся государственная машина работает против него одного".

"Но как только Порох вернётся, наладится всё в момент: / Шуфрич снова получит в лицо, наполнится госбюджет, / Нафтогаз станет прибыльным, перестанут опаздывать поезда / И "Северный поток два" не сертифицируют уже никогда", – говорится в тексте.

Завгородний продолжает: "Когда Порох вернётся — мигом сменится зима весною". Свой хит украинец назвал "благой вестью".

Пользователи расценили ролик как шутку, а по поводу возвращения пятого президента начали язвить.

Другие заметили, что рэпер записал трек на русском, "а могла бы быть хорошая песня".

На что Завгородний отписал: "В следующий раз будете забанены. Потому что у меня в комментариях не будут срачей на тему языка".

Дело о госизмене Порошенко

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Вернуться в Украину Порошенко обещает 17 января.

Вас также могут заинтересовать новости: