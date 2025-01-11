Такое поведение может показаться немного кокетливым, но в этом жесте есть нечто большее.

Владельцы собак, наверное, неоднократно замечали: когда сидишь с любимцем на диване и бросишь на него взгляд - он подмигивает. Исследования показывают, что собаки находятся в гармонии со своими хозяевами, улавливают всевозможные аспекты нашего поведения и наблюдают за нашими сигналами, пишет Daily Paws.

Причиной такого поведения собак с изданием поделилась ветеринарка Меган Конрад из Hello Ralphie, ветеринарной службы телемедицины. Она говорит, что подмигивание часто является преднамеренным поведением с различными значениями.

Почему собака подмигивает вам?

В зависимости от ситуации вы можете трактовать подмигивание собаки по-разному.

Видео дня

"Подмигивание может быть признаком привязанности, того, что собака находится в покое, ищет внимания или, возможно, имитирует своего хозяина, если они это делают часто. Ваша собака также может просто связываться с вами с другой стороны дивана, игриво подмигивая - "Привет, как дела?" или "Я очень тебя люблю!" - говорит эксперт.

Чтобы расшифровать, что означает, когда собака подмигивает вам, стоит также обратить внимание на язык ее тела. Если ее хвост высоко поднят и виляет, а уши стоят кверху, это свидетельствует об интересе или просьбе о внимании.

Могут ли у подмигивающей собаки быть проблемы со здоровьем?

Частое подмигивание, особенно одним и тем же глазом, может быть признаком, что с собакой что-то не так. Питомцы могут неоднократно закрывать глаза, если они испытывают боль, светочувствительность или дискомфорт. И, как и люди, собаки подмигивают или моргают, когда они сталкиваются с раздражителем, таким как пыль, грязь или шерсть:

"Если вы заметили выделения, усиленное или непроизвольное моргание (так называемый блефароспазм), покраснение в глазу или вокруг него или любую травму, немедленно запишитесь на прием к своему ветеринару".

Но в целом подмигивание является нормальным и доброкачественным поведением, которое обычно наблюдается у собак, отмечает ветеринар.

"Если ваша собака склонна время от времени подмигивать, вам не понадобится много, чтобы определить, что она пытается сообщить, и вы можете даже весело подмигивать в ответ или учить её подмигивать по команде", - говорит эксперт.

Другие новости о собаках

Как сообщал УНИАН, кинолог рассказала, каким базовым командам необходимо научить собаку. Во время обучения стоит словом или звуком обозначать момент, когда животное правильно выполнило действие.

Также мы писали, как успокоить собаку во время стресса. В частности, гладить собаку, когда она напугана - это нормально.

Вас также могут заинтересовать новости: