Гладить собаку, когда она напугана - это нормально, отмечает эксперт.

Возможно, вы слышали о том, что нельзя успокаивать испуганную собаку, чтобы не дать ей понять, что она может бояться. Однако это очень распространенная ошибка, которую допускают люди. По словам экспертов, нет ничего плохого в том, чтобы утешить животное, пишет PetsRadar.

В частности сертифицированный кинолог Мелисса Гудман объяснила, как успокаивать наших собак, когда они напуганы.

"Вы не можете усилить эмоцию. Обратите внимание, что после того, как ее (собаку на видео) успокоили, она может отряхнуться, что является способом снятия стресса для собак. После этого она становится достаточно храброй, чтобы исследовать", - рассказывает специалист.

Также Гудман советует позволять собаке проверять что-то, если ей это нужно, особенно когда она нервничает. После чего кинолог вознаграждает животное за то, что оно исследовало и вернулось к нему.

"Если вы тоже паникуете, то, конечно, это может добавить еще большего стресса к ситуации, но спокойное предоставление комфорта и успокоение - нет. Поэтому если ваша собака просит успокоить ее, сделайте это! Это означает, что она доверяет вам, что вы дадите ей почувствовать себя в безопасности. Именно таких отношений я хочу иметь со своей собакой", - подчеркнула эксперт.

Кроме того, некоторые собаки во время стресса могут начать убегать или прятаться. В таком случае, по словам специалистов, это нормально, к примеру, если ваша собака нервничает из-за того, что в ваш дом пришли гости.

"Но если вы находитесь с собакой на людях, это вряд ли будет уместным, поэтому, если собака подходит к вам за успокоением, важно дать ей это успокоение", - добавили в материале.

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