Ваш любимец может быть обеспокоенным, чрезмерно возбужденным или сердитым.

Знание того, как читать язык тела вашего кота, может быть полезным инструментом, чтобы понять, когда дать ему пространство, а когда поиграть с ним. Об этом говорится в материале Green Matters.

Отмечается, что поняв, почему ваш кот виляет хвостом, вы сможете наладить связь со своим "компаньоном" и лучше понять его настроение.

Ласковое виляние хвостом указывает на игривость и удовольствие

Ваша кошка может медленно вилять хвостом, чтобы указать на игривость. При этом кошка, виляющая хвостом, направленным вверх, означает, что она возбужденно приветствует вас.

Видео дня

Когда кошка приветствует вас, ее хвост легко виляет во время спокойной ходьбы, и она часто поддерживает зрительный контакт, виляя хвостом и направляясь к вам. Вы можете услышать нежное мурлыканье, которое сопровождает этот возбужденный, нежно виляющий хвост. Вы можете ответить взаимностью, нежно погладив его, чтобы поздороваться в ответ.

Быстрое виляние хвостом означает, что ваша кошка сердится

То, что может начаться как игривость, может быстро перерасти в быстрое виляние хвостом, что указывает на гнев или раздражение.

Уважайте границы своего кота и не прикасайтесь к нему, когда он быстро виляет хвостом. Коты могут быть чрезмерно возбуждены, и им нужно время, чтобы успокоиться, прежде чем снова общаться с вами.

Дергающий хвост означает, что ваша кошка игриво охотится или раздражена

Кошка, которая использует свой охотничий инстинкт или находится в игривом настроении, будет дергать хвостом. В то же время это может свидетельствовать о раздражении, что может смутить хозяев, которые не знакомы с характером своего кота и сигналами виляния хвостом.

Если игрушка поблизости привлекла внимание вашего кота, вероятно, он чувствует себя игривым или в охотничьем настроении, и это, вероятно, причина того, что ваш кот дергает хвостом. Однако это также может означать, что он разочарован, и вы должны дать улю.бленцу время, чтобы он успокоился.

Распушенный виляющий хвост означает, что ваша кошка напугана

Напуганная кошка сокращает мышцы своего хвоста, что приводит к тому, что хвост становится очень густым и распушенным во время виляния. Эта реакция означает, что ваша кошка может бояться человека, хищника или среды, в которой она находится.

Эта реакция является попыткой вашей кошки сделать себя больше и, следовательно, страшнее перед воображаемой угрозой. Если дома только вы и ваша кошка, дайте ей больше места, говорите спокойным тоном и заверите ее, что она в безопасности. Пушистый виляющий хвост со временем "утихнет", когда ваша кошка поймет, что она в безопасности.

Хвост, который игриво виляет из стороны в сторону, означает, что ваша кошка готова к нападению.

Это движение хвостом напоминает не так подергивающее охотничье виляние, а больше похоже на игривое, энергичное виляние из стороны в сторону, которое означает, что ваша кошка сосредоточена на ком-то - или на чем-то - и готовится напасть.

Независимо от того, попала ли вашей кошке в глаза игрушка, другой кот или человек, это помахивание хвостом из стороны в сторону - это здоровое и активное поведение.

Другие новости о кошках

Ранее мы писали, почему кот кусает своего хозяина. В частности, пушистики могут быть чувствительными в определенных местах, когда к ним прикасаются.

Также ученые выяснили, почему коты имеют рыжий окрас. Они обнаружили, что любой огненный оттенок шерсти на котах, скорее всего, является следствием отсутствия сегмента ДНК в небелковой части кошачьего генома.

Вас также могут заинтересовать новости: