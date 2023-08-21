Открой головоломку и узнай, взяли бы тебя в команду "Людей Икс" на замену Джин Грей.

Предлагаем украинцам сдать личный тест на внимательность и найти на головоломке бегемота за 7 секунд.

Именно этот временной интервал покажет, возьмут ли вас в команду "людей Икс" из-за вашей сверхспособности. Как отмечает Jagran Josh, с этой оптической иллюзией справится не каждый.

На изображении видим несколько групп людей, где каждый занимается своей активностью. Где среди этого скопления скрывается бегемот? Попробуйте отыскать:

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Итак, если вы справились с "бегемотом" за 7 секунд, Джин Грей из "людей Икс" пожмет вам руку. Она телепат и считается одной из сильнейших "мутантов" серии комиксов Marvel.

Но в случае неудачи, вспомните, считались бы сильными супергерои, если бы все могли смотреть через стены или швырять кастрюлями силой мысли?

Каждый из нас в чем-то супергерой, помни это и узнай ответ головоломки:

Пойми, какой ты человек по форме бровей

Ранее мы поделились с читателем интересным тестом, который поможет раскрыть ваш тип характера по форме бровей.

Авторы теста предлагают три варианта: густые, тонкие и брови в форме дуги. Каждый из них присущ отдельному психологическому типу характера, поэтому продиагностируй сам себя, сравнив свои брови с картинками.

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