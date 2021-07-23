За ночь мужчина несколько раз вызывал полицию, потому что боялся приближаться к жене, чтобы его не обвинили в сексуальном домогательстве.

Во Львове мужчина вызвал полицию из-за того, что жена отказалась заниматься с ним сексом. При этом он попросил правоохранителей "прислать две высокие Полины".

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Так, 44-летний житель Сиховского района Львова ночью несколько раз звонил на линию 102 с просьбой прислать к нему полицию.

"Заявителя ограбила женщина — женщина крадет любовь, женщина отказывается заниматься сексом, заявитель боится к ней приближаться, чтобы не обвинили в сексуальном домогательстве, просит направить две высокие Полины", - говорится в одном из вызовов, которые поступили к патрульным.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области отметила, что правоохранители прибыли на место происшествия и увидели, что заявитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его жены в квартире не было. На мужчину составили админматериалы за курение в подъезде и за ложный вызов.

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"Он уже имел админматериал за ложный вызов в начале года. Тогда он оплатил копейки, теперь штраф выше, поэтому придется раскошелиться за свою выходку", - сообщила Екатерина Рыбий.

В патрульной полиции Львовской области пояснили, что они вынуждены выезжать на подобные вызовы и уточнили, что "Полина расшифровывается, как Полиция против насилия".

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Автор: Виктория Гордиенко