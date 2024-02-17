Во время промывания курицы болезнетворные бактерии могут распространиться на кухне и заразить ваши продукты.

Министерство сельского хозяйства США и другие эксперты по безопасности пищевых продуктов рекомендуют никогда не промывать сырую курицу или другие мясные продукты.

Как пишет CNN, во время промывания курицы различные бактерии, в частности, сальмонелла, могут через капли воды попасть на кухонные поверхности. Это приведет к потенциальному загрязнению других ингредиентов. По данным исследования Министерства сельского хозяйства США, в раковинах 60% поваров, которые промывали сырую курицу, были обнаружены бактерии.

Шеф-инструктор Института кулинарного образования в Нью-Йорке Шон Матиевич объяснил, что, поскольку "бактерии не распространяются по воздуху", а только через поверхностный контакт, разумнее всего свести к минимуму время, когда вы прикасаетесь к сырой птице или контактируете с посудой или столешницей.

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"Интернет-мудрость" промывания курицы уксусом, лимонным соком или соленой водой для уничтожения микробов также было опровергнуто научными исследованиями.

Что можно сделать вместо полоскания курицы

Матиевич советует в случае необходимости очистить курицу при помощи бумажных полотенец. Даже если вы из тех, кто пытается свести к минимуму одноразовые товары на кухне, бумажные полотенца сведут к минимуму вероятность распространения бактерий. Их нужно выбрасывать сразу после использования.

"Вытирание курицы насухо бумажными полотенцами уменьшает брызги, но помните, что эти бумажные полотенца теперь могут быть заражены болезнетворными микроорганизмами, и их следует немедленно выбросить в мусорное ведро", — подчеркнул Дональд Шаффнер, выдающийся профессор и председатель Отдела пищевых наук Rutgers, Университет в Нью-Джерси.

Кроме того, протирание курицы перед приготовлением поможет кускам мяса лучше подрумяниться. Особенно, если вам нужна хрустящая кожица.

Правила обращения с сырым мясом

На кухне всегда должна быть отдельная доска для мяса и птицы. На ней ни в коем случае нельзя нарезать продукты, которые потом не проходят термическую обработку.

"Если разделочная доска используется для приготовления птицы, а затем свежих овощей, которые не будут вариться, курица может передать бактерии на разделочную доску, которые затем перекрестно загрязнят любые свежие овощи. Использование отдельных разделочных досок устраняет этот риск", - пояснил Шаффнер.

Обработка мята и птицы должен быть последним шагом в приготовлении пищи. Другие продукты лучше помыть, измельчить и подготовить к этому.

"Даже если вы используете отдельные разделочные доски и сначала готовите курицу, это все равно может распространять бактерии на кухне или на ваших руках, которые могут попасть на свежие овощи или другие продукты, которые не будут приготовлены", - добавил эксперт.

После контакта с сырым мясом сразу вымойте руки горячей водой с мылом. Лучше всего делать это в пустой раковине, чтобы бактерии не попали на посуду.

Как приготовить курицу

Звездный шеф Джейми Оливер поделился своим надежным рецепт жареной курицы, который каждый раз дает гарантированный результат в виде сочного мяса и хрустящей корочки.

Также Джейми рассказал, как приготовить невероятно вкусную кисло-сладкую курицу, как в китайском ресторане.

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