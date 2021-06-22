Инцидент случился в Каменском / скриншот из видео
В Каменском в Днепропетровской области две женщины с ребенком обворовали церковь.
Об этом сообщает Telegram "Ху*ый Днепр".
Воры пришли в церковь сначала 17 июня, а затем 20 июня, но уже с ребенком. Они украли декоративные туи с церковной клумбы.
На записи видно, что перед тем, как обворовать, одна из женщин перекрестилась.
Под Днепром женщина перекрестилась и ограбила церковь
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