Сейчас снова актуальны кроссовки с массивными подошвами, которые вернулись из 90-х.

Весна - это время обновления и смены гардероба. Именно сейчас стоит задуматься над обновлением своей обуви и наконец-то подальше спрятать массивные зимние сапоги. На замену им приходит вечная классика, незаменимая обувь, которая есть абсолютно в каждом гардеробе - кроссовки. Они сочетают в себе стиль, комфорт и практичность.

Сейчас существует множество различных моделей кроссовок на любой вкус. Снова актуальными становятся пары, которые были в тренде много лет назад.

В этом сезоне стильными будут как классические силуэты с интересными деталями, так и смелые эксперименты с цветами, материалами и принтами. УНИАН рассказывает, какие лучше кроссовки выбрать этой весной, чтобы быть в тренде.

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Цветные кроссовки

Если еще несколько лет назад классические белые кроссовки были идеальным вариантом для любого образа и были незаменимыми в базовом гардеробе, то сейчас в моду возвращаются яркие цвета. Важно не бояться экспериментировать с различными оттенками: от нежных до ярких.

глубокий красный - прекрасно сочетается с джинсами и базовыми футболками

лаймовый и зеленый - удачно дополняют монохромные образы

кобальтовый синий и небесный голубой - элегантный вариант, который выглядит гармонично в сочетании с классическим костюмом или джинсами

Однако существуют варианты и для тех, кто еще не готов приобрести новую пару, например, красного или зеленого цвета. Вы можете отдать предпочтение акцентам, в частности, яркие шнурки, этикетки, вставки, подошва.

Ретро-модели

В этом сезоне возвращаются кроссовки в стиле old-school - громоздкие модели, которые отлично смотрятся с мешковатыми джинсами и бомберами. Они добавляют роста, создают эффектный силуэт, а также удачно дополняют и другие образы, в частности, с мини-юбками и платьями.

Также в тренде классические кеды на плоской подошве. Еще одна тенденция: теннисные кроссовки. Они прекрасно дополнят элегантный и сдержанный образ.

Принты и нестандартные текстуры

Вы можете выбрать обувь с животным принтом, в частности, в тренде леопардовый, тигровый. Они выглядят ярко и точно добавят изюминку вашим образам. Также можно обратить внимание на абстрактные рисунки и градиенты или модели с металликом. В моде остается замша и текстурированная кожа - они придают обуви элегантности и универсальности.

Неважно, какие кроссовки вы выберете - главное, чтобы они подходили к вашим "лукам", не забирали все внимание на себя, а дополняли образы. Смешивайте стили, экспериментируйте с образами и не бойтесь ярких акцентов. Мировые бренды предлагают большой выбор интересных вариантов, но в масс-маркете или у украинских производителей можно найти не худшую, но более дешевую альтернативу кроссовок от известных компаний.

Напомним, ранее УНИАН называл пять самых модных пар обуви для весны-2025. Стилисты раскрыли, какие модели сейчас актуальны и добавят женственности вашим образам. Эти пары точно должны быть в вашем гардеробе в этом сезоне.

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