Очень важно не превышать рекомендуемую норму.

Яйца считаются одним из самых полезных и питательных продуктов. Диетологи рассказали, вредно ли их есть в летнюю жару, пишет food.ndtv.

"Летом совершенно нормально есть яйца, но в умеренных количествах. Они содержат различные витамины и минералы, которые поддерживают высокий уровень энергии", - отметила диетолог Мехара Раджпута.

Вместе с тем она предупредила, что яйца могут вызывать жар в организме, но, если не превышать рекомендуемую норму, они могут быть отличным полезным продуктом. Указывается, что специалисты советуют съедать до 2 яиц в день и не более, так как это может вызвать дальнейшее нагревание тела, что приведет к проблемам с кишечником.

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"Яйца богаты витаминами A и D, необходимыми для укрепления костей. Минералами, такими как кальций, фосфор, цинк, йод, незаменимыми жирными кислоты и железом. Железо необходимо для образования эритроцитов. Это поддерживает высокий уровень энергии и помогает контролировать тягу к еде, предотвращает усталость, слабость и повышает иммунитет", - добавила диетолог.

Диетолог Амита Гадре также согласилась с тем, что есть яйца летом совершенно нормально, особенно если вы едите их с фруктами и овощами. В противном случае это может привести к запорам и проблемам с пищеварением. Специалист рекомендует включать в свой рацион много клетчатки.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, как женщина ела 2 яйца на завтрак каждый день и какие изменения она заметила.

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