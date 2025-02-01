Для здоровья пушистого друга очень важно питание.

Любой кошачий родитель, который любит морепродукты, наверняка испытывал искушение поделиться кусочком рыбы со своим любимцем, и лосось не является исключением. Свежее или обработанное филе бывает разным, и кот, вероятно, приходит в восторг от запаха.

Ветеринар Джо Корнетт рассказала в своей колонке для PetMD, можно ли кошкам есть лосось или лучше воздержаться от этого лакомства.

Хорошие новости – кошкам можно есть лосось. Более того, эта рыба богата белком и жирными кислотами, которые необходимы для здоровья.

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Почему лосось полезен для кошек

Лосось обладает множеством полезных свойств, в том числе:

Улучшение здоровья глаз. Эта рыба содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые необходимы для кошачьего зрения и помогут сохранить глаза вашей кошки здоровыми. Здоровая кожа и шерсть. Омега-3, содержащиеся в лососе, также способствуют здоровью кожи и мягкой, блестящей шерсти. Здоровье мозга и нервной системы. Лосось также содержит витамины и минералы, которые помогают кошкам развивать когнитивные способности и укрепляют иммунитет. Противовоспалительные свойства. Омега-3 жирные кислоты в лососе помогают уменьшить воспаление, что может предотвратить хронические заболевания.

Почему кошкам нельзя красную рыбу

Некоторым кошкам, возможно, не стоит есть лосось из-за состояния здоровья, а именно:

Аллергия. Если после употребления лосося у вашей кошки появились такие симптомы, как вылизывание, царапанье, чрезмерная грубость, раздражение кожи, расстройство желудка или рвота, это может быть признаком аллергической реакции. Кости. Кости лосося могут привести к удушью, могут вызвать перфорацию или обструкцию желудочно-кишечного тракта или застрять во рту, горле или пищеводе. Паразиты. Сырой лосось может содержать бактерии и паразитов, которые потенциально могут нанести вред здоровью, поэтому приготовленная рыба безопаснее.

Сколько лосося можно давать кошке

Лосось может стать отличным дополнением к обычному рациону вашей кошки, если давать его в качестве лакомства. Только следите за размером порций и избегайте соли, масла, сахара, чеснока и лука.

Всегда следуйте правилу 10%. Лакомства должны составлять не более 10% дневной калорийности питомца. Остальные 90% должны поступать из сбалансированного кошачьего корма.

Можно ли давать кошке кожу лосося

Да, вареную кожу лосося кошкам можно есть в умеренных количествах, то есть по щепотке время от времени, но избегайте сырой кожи лосося.

Можно ли кормить кошек консервированным лососем

Нет, кошек не следует есть консервированного лосося, потому что он содержит повышенное количество натрия. Кроме того, он может содержать небезопасные для кошек ингредиенты, как масло, сахар и специи.

Можно ли кормить кота копченой рыбой

Нет, кошек не следует кормить копченым лососем. Копченая рыба содержит много соли, что может быть опасно и привести к отравлению кошки.

Ранее УНИАН писал, о чем говорит взгляд кошки.

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