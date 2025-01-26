Стоит обращать особое внимание на расширение зрачков и положение век.

Настироение и намерения собак обычно легко понять из-за их выразительных морд и языка тела, которые мы можем довольно точно прочитать. Кошки, с другой стороны, известны своей эмоциональной сдержанностью. Однако, как пишет сертифицированный консультант по поведению животных Эми Шоджай в статье для портала TheSprucePets, на самом деле кошки очень часто разговаривают глазами, и по их взгляду можно понять ее настроение или то, что она хочет вам передать. В частности, стоит обращать особое внимание на расширение зрачков и положение век.

Так, когда ваша кошка смотрит не моргая, она может либо чего-то хотеть от вас, либо злиться. Хотя фиксированный взгляд и жесткая поза тела могут означать враждебность, тот же взгляд может требовать поглаживания или какой-то другой формы внимания у расслабленной, мурлыкающей кошки.

Возбуждение. Любое сильное эмоциональное возбуждение — страх, гнев, удовольствие, волнение — может привести к внезапному расширению зрачков кошки – например, во время визита к ветеринару.

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Доверие. Открытые глаза в сочетании с расслабленной или даже покорной позой тела могут быть признаком большого доверия. Например, кошки, которые бодаются головой в ваши щеки, указывают на спокойное доверие и, возможно, даже любовь.

Доминирование. Глаза кошки, которые смотрят не мигая издалека, могут быть признаком контроля, доминирования или даже агрессии. Просто используя этот немигающий взгляд, одна кошка может предупредить и удержать других кошачьих от приближения к "принадлежащему" пути к миске с едой, лотку или другой важной территории.

Агрессия. Щелевидный взгляд указывает на сильную эмоцию — страх или агрессию. Прищуривание также защищает глаза от потенциальных когтей противника. Избегайте сцепляться глазами с кошкой, которую вы не знаете, иначе вы можете спровоцировать атаку.

Привязанность. У расслабленной и доверчивой кошки опущенные, сонные веки. Попробуйте встретить ее сонный взгляд своим расслабленным взглядом и медленно "моргните". Если она моргнет в ответ – это говорит о глубочайшей привязанности.

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