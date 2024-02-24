УНИАН разобрался, кому нельзя крестить ребенка..

Крещение ребенка - это важный и очень ответственный шаг. Крестным ребенка обычно становится родственник или близкий друг семьи, которые обещают поддерживать и воспитывать ребенка, если с родителями что-то случится. Однако, это чудесное таинство способно стать роковой ошибкой. Мы расскажем, почему незамужней девушке нельзя крестить первую девочку, и какие еще есть правила насчет священного обряда.

Почему женщине нельзя первой крестить девочку

Причина того, почему нельзя крестить первую девочку девушке, кроется в том, что в этом случае эта женщина рискует остаться одинокой. Считается, что маленькая девочка заберет все счастье и может даже перенять судьбу девушки. Идеальным вариантом будет счастливая замужняя женщина.

Однако это не единственное исключение. Кому нельзя крестить девочку:

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нехристианам;

служителям церкви;

приемным родителям, отчимам и мачехам.

Если внимательно рассмотреть причину, почему нельзя крестить первую девочку женщине, мы приходим к выводу, что мужчин этот запрет не касается.

Кто не может быть крестным у мальчика

У крещения ребенка мужского пола меньше ограничений. Но даже в этом случае существует список тех, кого нельзя брать в кумовья:

своих родителей;

своих детей;

супруга;

брата или сестру.

Эти запреты существуют для того, чтобы избежать потенциальных конфликтов интересов и сохранить гармонию в отношениях с этими родственниками.

Если так много запретов, то кто может быть крестным у мальчика? Крестным у мальчика может быть член его семьи, близкий друг семьи или кто-то, кого родители считают подходящим для этой роли.

Так как круг друзей и близких достаточно ограничен, многие задаются вопросом, можно ли быть крестным 2 раза. Хотя существует суеверие, что повторный обряд может "снять крест" с первого крестника, это не имеет ничего общего с действительностью. У вас может быть сколько угодно крестников.

Ранее УНИАН рассказывал, как происходит крещение ребенка и какие существуют правила.

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