Очень важно знать, как проводить крещение ребенка.

Многие знают о таком обряде, как крещение ребенка, и даже участвовали в нем в качестве крестных родителей. Он имеет определенные церковные правила проведения, в том числе относительно выбора имени. Как провести крещение и выбрать ребенку для него имя правильно – расскажем в материале.

Как крестить ребенка – основные правила

Обряд крещения в разных конфессиях имеет определенные отличия, однако его суть заключется в очищении водой. Опишем главные правила таинства в православии:

Крестить ребенка нужно в церкви, но при необходимости можно и дома, при этом читая все нужные молитвы для соблюдения ритуала.

В вопросе, когда проводить крещение, нет конкретных рекомендаций, но в православии принято это делать в первые месяцы жизни ребенка. Все зависит от воли и возможностей родителей.

Относительно дат обряда, то его можно назначить на любой день, вне зависимости от праздников или постов.

При выборе крестных родителей есть несколько строгих запретов: ими не могут быть родители ребенка и люди, которым меньше 14 лет. Супружеским парам тоже запрещено крестить детей.

Также есть определенные правила относительно того, когда крестят, какое имя можно выбрать для ребенка. Для этого нужно знать, какие имена есть для крещения, чтобы сделать правильный выбор.

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Как выбрать имя для крещения – важные моменты

Многие задаются вопросами подобного плана: можно ли выбрать любое имя при крещении и почему нужно крестить под другим именем.

Ранее ребенку в ходе обряда давали имя того святого, который почитался в его день появления на свет. В наше время этот выбор делают родители: при этом многие имя для крещения берут отличное от того, которое значится в официальных документах, другие оставляют то же имя ребенку. В данном вопросе церковники сейчас рекомендуют остановиться на одном, чтобы не возникала путаница, и человек после взросления не забывал свое крестное имя.

Ответ на вопрос, можно ли крестить именем, которого нет в святцах, вполне очевиден, и эта проблема легко решается. В таком случае ребенку дают имя, которое сходно с именем кого-то из святых. Перед тем же, как крестить ребенка, если имя не православное, выбор в основном падает на похожее славянское.

Ранне мы писали, какие есть древние украинские имена, которыми можно назвать мальчика или девочку.

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