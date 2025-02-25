Мужчина, который смог собственными силами добиться небывалых высот в бизнесе, рассказал, что помогло ему стать тем, кем он стал.

Когда добиваешься успеха в каком-либо деле, иногда довольно важно вспомнить прошлое и задуматься над тем, какой тяжелый путь был пройден. Соучредитель Parent Portfolio Джонатан Санчес заявил, что никогда бы не поверил тому, кто сказал бы, что он откроет свой бизнес и станет миллионером к 30 годам.

"Меня воспитывала чрезвычайно бережливая мать-одиночка, и богатство никогда не казалось мне достижимым успехом. У меня также не было наставника в финансовых вопросах", - заявил он в материале для CNBC. Санчес подготовил 5 ключевых привычек, которые помогли ему прийти к тому, что у него есть сегодня.

Он пересмотрел свои убеждения о деньгах

Долгое время он думал, что богатство — это удел избранных. Со временем мужчина понял, что настоящие финансовые возможности определяются не только уровнем дохода, но и тем, "сколько свободы может купить тебе твой капитал".

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Вместо того чтобы зацикливаться на конкретной сумме денег, Санчес сосредоточился на создании активов, которые делали его жизнь более гибкой, а это, в свою очередь, помогло ему увеличить доход.

Наши представления о деньгах могут нас ограничивать. Например, если у вас негативное отношение к богатству, вполне естественно, что вы будете избегать ситуаций, которые могли бы привести вас к финансовому успеху.

Он уделял внимание отдыху

Много лет миллионер думал, что для успеха нужно работать без устали, не спать по ночам и трудиться круглосуточно. Но в итоге он оказался истощенным и менее продуктивным.

В какой-то момент Санчес просто выгорел, и такой образ жизни стал невыносимым. "Я осознал, что попытка быть "суперчеловеком" лишь ухудшает моё состояние и влияет на окружающих. Отдых необходим, и признание своих ограничений — это не слабость. Как только я это понял, моя продуктивность улучшилась, я чувствовал себя энергичнее и стал принимать более взвешенные решения", - заявил он.

Он каждый день узнавал что-то новое

Санчес считает, что рост его благосостояния во многом связан с любовью к книгам, которые открывали для него новые точки зрения и полезные навыки.

Любознательность привела его к созданию блога о личных финансах. Это стало возможностью исследовать важные вопросы о деньгах, которые волновали его и другие молодые семьи. А развитие Parent Portfolio как бизнеса стало одним из величайших достижений в его жизни, потому что открыло передо ним новые возможности.

По ходу дела мужчине приходилось многому научиться: как нанимать сотрудников, когда стоит передавать задачи на аутсорс, а когда лучше делать всё самостоятельно, как выстраивать эффективные партнёрства.

Он освоил востребованный навык

Санчес убедился, что овладение ценным и востребованным навыком — один из лучших способов повысить доход.

Когда миллионер только начинал публиковать свои статьи в интернете, он писал гостевые посты бесплатно, просто чтобы заявить о себе. Со временем он заметил, что тема личных финансов пользуется большим спросом. Поэтому вскоре смог применить свой личный опыт и начать брать за это деньги.

Всё, что он зарабатывал на написании статей для других платформ, он реинвестировал в развитие сайта бизнеса.

Он всегда выражал благодарность

Как бы усердно миллионер ни работал, ему всё равно нужна была поддержка. Люди делились со ним своими знаниями, давали советы, а иногда просто выслушивали.

Эта поддержка оказалась бесценной. Она дала ему смелость двигаться вперёд.

Поэтому он всегда стараюсь выражать благодарность.

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