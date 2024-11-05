Следует в парке разыскать ворону / коллаж с фото pixabay.com и УНИАН (Надя Пришляк)

Визуальные загадки про птиц для детей и взрослых в форме оптических иллюзий бывают коварные. Чтобы справиться с некоторыми из них, нужно иметь орлиное зрение.

Есть такое новое задание - надо разыскать в парке Партизанской славы в Киеве ворону. На поиски следует отвести 7 секунд.

Для того, чтобы победить, понадобится не только острое зрение, но и логика. Сначала подумайте, где вероятнее всего может находиться ворона.

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Журналисты отметили, что после того, как вы определите места, в которых может находиться птица, у вас уменьшится объем работы:

"Вы не будете тратить время на рассматривание той части оптической иллюзии, где, по вашему мнению, вороны не может быть".

Таким образом вы сэкономите время, и ваши шансы на победу возрастут.

В парке где-то есть ворона, и ее надо найти / коллаж УНИАН, фото УНИАН (Надя Пришляк)

После запуска секундомера у вас будет 7 секунд на поиски:

  • Раз...
  • Два...
  • Три...
  • Четыре...
  • Пять...
  • Шесть...
  • Семь...

А сейчас мы покажем вам, где же находилась ворона. Птица сидела на ветке одного из деревьев.

Ворона была на ветке дерева / коллаж УНИАН, фото УНИАН (Надя Пришляк)

Опубликован такой простой тест для проверки IQ - что надо сделать

Среди восьми медведей следует найти того, который фальшивый. На поиски "подсадного" медведя нужно выделить 5 секунд. Тот, кто сможет вовремя разыскать фальшивое животное, может считать себя умником.

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