Визуальные загадки про птиц для детей и взрослых в форме оптических иллюзий бывают коварные. Чтобы справиться с некоторыми из них, нужно иметь орлиное зрение.
Есть такое новое задание - надо разыскать в парке Партизанской славы в Киеве ворону. На поиски следует отвести 7 секунд.
Для того, чтобы победить, понадобится не только острое зрение, но и логика. Сначала подумайте, где вероятнее всего может находиться ворона.
Журналисты отметили, что после того, как вы определите места, в которых может находиться птица, у вас уменьшится объем работы:
"Вы не будете тратить время на рассматривание той части оптической иллюзии, где, по вашему мнению, вороны не может быть".
Таким образом вы сэкономите время, и ваши шансы на победу возрастут.
После запуска секундомера у вас будет 7 секунд на поиски:
- Раз...
- Два...
- Три...
- Четыре...
- Пять...
- Шесть...
- Семь...
А сейчас мы покажем вам, где же находилась ворона. Птица сидела на ветке одного из деревьев.
Опубликован такой простой тест для проверки IQ - что надо сделать
Среди восьми медведей следует найти того, который фальшивый. На поиски "подсадного" медведя нужно выделить 5 секунд. Тот, кто сможет вовремя разыскать фальшивое животное, может считать себя умником.