Если придерживаться одного совета, шансы на победу могут возрасти.

Визуальные загадки про птиц для детей и взрослых в форме оптических иллюзий бывают коварные. Чтобы справиться с некоторыми из них, нужно иметь орлиное зрение.

Есть такое новое задание - надо разыскать в парке Партизанской славы в Киеве ворону. На поиски следует отвести 7 секунд.

Для того, чтобы победить, понадобится не только острое зрение, но и логика. Сначала подумайте, где вероятнее всего может находиться ворона.

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Журналисты отметили, что после того, как вы определите места, в которых может находиться птица, у вас уменьшится объем работы:

"Вы не будете тратить время на рассматривание той части оптической иллюзии, где, по вашему мнению, вороны не может быть".

Таким образом вы сэкономите время, и ваши шансы на победу возрастут.

После запуска секундомера у вас будет 7 секунд на поиски:

Раз...

Два...

Три...

Четыре...

Пять...

Шесть...

Семь...

А сейчас мы покажем вам, где же находилась ворона. Птица сидела на ветке одного из деревьев.

Опубликован такой простой тест для проверки IQ - что надо сделать

Среди восьми медведей следует найти того, который фальшивый. На поиски "подсадного" медведя нужно выделить 5 секунд. Тот, кто сможет вовремя разыскать фальшивое животное, может считать себя умником.

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