Пользователи назвали вещи, которые больше всего раздражают людей.

В социальной сети Reddit устроили опрос на тему того, что люди в мире ненавидят больше всего. Пользователи привели некоторые примеры еды, вещей и понятий, которые раздражают людей неоправданно.

Под опросом уже более тысячи комментариев. Чаще всего пользователи в сети считают, что технику на операционной системе Android ненавидят незаслуженно. Также в списке оказались электромобили, веганская еда, водопроводная вода, конкурсы красоты.

Более того, в комментариях даже можно встретить имена знаменитостей, в частности, Тейлор Свифт, Меган Маркл и др. А также пользователи считают, что трансгендерные люди, лица чайлдфри и те, которые не любят животных, также подвергаются осуждению несправедливо.

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УНИАН собрал подборку самых популярных ответов и обоснований по каждой из вещей или людей.

Электромобили

"Я не понимаю, почему люди в сети комментируют каждый новый электромобиль, рассказывая людям, почему они не должны управлять им и называя их худшими. Если ты этого не хочешь, не получай его. Но прекратите оскорблять людей, у которых он есть", - написал один из пользователей.

Android

"Люди с айфонами или техникой Apple думают, что у них есть какой-то бриллиант и он якобы значительно лучше Android. А все владельцы Android считают бедными или странными", - отметил пользователь.

Конкурсы красоты, такие как Мисс Вселенная

"Если мужчины могут устроить событие, где они появляются полуобнаженными на сцене, чтобы продемонстрировать свою красоту и мужественность (бодибилдинг). Почему женщины не могут провести мероприятие, где они демонстрируют свои аспекты красоты и женственности?" - возмутилась женщина.

Люди, которые не хотят иметь детей

"Некоторые люди просто не хотят детей, и это нормально. Серьезно, почему меня осуждают за то, что я просто хочу посвятить жизнь только себе. Я хочу быть эгоисткой и иметь лучшую жизнь. Хочу ли я иметь дело с родами? Нет. Хочу ли я иметь возможность пойти на концерт и путешествовать по миру, когда захочу и не беспокоиться о последствиях? Да", - указала пользовательница.

Веганская еда

"На вкус она не такая уж и ужасная, как об этом говорят. И много "обычной" еды является веганской, и люди этого не осознают. Я не знаю, сколько раз я дарил выпечку людям, которые говорят, что еда удивительная, пока я не скажу, что она веганская, а потом вдруг они ведут себя отвратительно. Это очень странно", - написал юзер.

Политические шутки

"Миру нужно обрести чувство юмора и научиться смеяться над собой. Почему политика всегда становится поводом для ссор, почему люди так ненавидят шутки на эту тему и сразу начинают возмущаться", - отметил пользователь.

Люди, которые не любят домашних животных

"Не любить животных - это нормально, так же как и любить их. Почему люди так удивляются, когда я говорю, что никогда не хотел и не мечтал о домашнем любимце, а также, что мне безразлично будущее животных", - указал мужчина.

Пить водопроводную воду

"Просто попробуйте эту воду, она такая же на вкус, как и фильтрованная. Я всю жизнь пью ее и сталкиваюсь со странными взглядами со стороны других", - поделилась женщина.

Ананас на пицце

"Это вызывает страстные дебаты, некоторые люди любят сладкое и пикантное сочетание, тогда как другие решительно выступают против этого. Но это не так уж и плохо. Это просто смесь сладкого и соленого, которая может быть довольно вкусной. Иногда вы должны попробовать, прежде чем судить", - добавил пользователь.

Поп-звезды

"Они тяжело работают. Люди думают, что они ничего не делают. Постоянные тренировки, танцы, пение, перелеты, выступления, приветливость - это все сложно всегда совмещать. Поп-звезды не бездарные, и они точно не ленивые", - подчеркнул юзер.

Тейлор Свифт

"Я часто слышу, что несмотря на миллионы поклонников, у певицы есть толпы хейтеров. Не понимаю, за что ее не любить. Она достигла большого успеха. Ее популярность - это ее заслуга. Поэтому эти оскорбительные слова звучат, как зависть", - написала женщина.

Напомним, ранее мы писали о том, почему многие люди ненавидят себя. Врач назвал основные причины

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